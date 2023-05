De Ierse budgetvlieger Ryanair wil met de nieuwe vliegtuigen oude toestellen vervangen, en het aantal vervoerde passagiers zowat verdubbelen.

‘Ryanair en Boeing, dat is zoals een huwelijk: af en toe hebben we ruzies, soms gaan we uit elkaar, maar dan komen we samen en kussen we.’ ­Michael O’Leary ziet er de humor wel van in. Al maanden neemt ...