Chinese inval bij Amerikaans consultancybedrijf op verdenking van ‘spionage’ doet Westen bibberen

Werken in China wordt voor westerse bedrijven riskanter, toont de publieke raid op het Amerikaanse bedrijf Capvision.

Wie is de volgende op de lijst? En wat zullen de gevolgen zijn ? Dat zijn maar enkele van de vele ­vragen die westerse bedrijfs­leiders met vestigingen in China sinds kort bezighouden. Tot ­ongerustheid van veel buitenlandse investeerders voert China op 1 juli een nieuwe, draconische antispionagewet in die de overheid toelaat om makkelijker werk­nemers van buitenlandse bedrijven op te pakken en te straffen.

Volgens de nieuwe wet wordt het delen van vertrouwelijke economische informatie vanaf nu beschouwd als een schending van het ‘staatsgeheim’ en/of ‘de nationale veiligheid’. Wat daaronder verstaan wordt, is voorlopig niet echt duidelijk. En dat zal de werknemers van het geviseerde Amerikaanse consultancybedrijf Capvision Partners ongetwijfeld hyper­nerveus maken.

Capvision is het eerste westerse bedrijf dat publiek geviseerd wordt sinds de bekendmaking van de nieuwe strengere regels. Agenten van de staatsveiligheid deden invallen in de kantoren van Capvision in Suzhou, Shanghai, Peking, Shenzhen en andere steden, waar ze werknemers ondervroegen en kantoorartikelen onderzochten, meldde staatszender Jiangsu TV.

Een niet bij naam genoemde politieagent die door de omroep werd geïnterviewd, beschuldigde bedrijven zoals Capvision ervan systematisch ‘goedbetaalde experts en adviseurs’ in te huren die nauwe banden hebben met de Chinese overheid om ‘illegaal verschillende soorten gevoelige gegevens te verkrijgen’, wat ­volgens hem ‘grote risico’s vormt voor de nationale veiligheid’.

Zorgwekkend signaal

Het is niet duidelijk wanneer de invallen bij Capvision – dat onder zijn klanten tal van grote Chinese banken en Amerikaanse multinationals kan rekenen – plaatsvonden. De voorbije weken was er in de Chinese media al sprake van een brede antispionage­campagne gericht tegen buitenlandse financiële adviesbureaus in China. Eerder werden in dat kader al raids en arrestaties verricht bij Bain & Co in Shanghai en Mintz in Peking. Bij die laatste raid hield de Chinese staatsveiligheid vijf lokale werknemers om onduidelijke redenen vast. Ook de naam Capvision circuleerde toen al.

De harde Chinese aanpak veroorzaakte dinsdag veel onrust bij westerse investeerders aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Het harde optreden ‘geeft een zorgwekkend signaal en vergroot de onzekerheid van buitenlandse bedrijven die in China actief zijn’, benadrukte de Europese Kamer van Koophandel in China dinsdag in een persbericht. ‘De ontwikkelingen zijn niet bevorderlijk voor het herstel van het ondernemersvertrouwen en het aantrekken van buitenlandse investeringen.’

