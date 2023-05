Wout van Aert versus Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel tegen Primoz Roglic, Novak Djokovic contra Rafael Nadal: epische duels leveren strijd op, mano a mano. Dus wordt het woensdag op het WK judo opnieuw smullen met Matthias Casse en Tato Grigalashvili: twee giganten van de tatami.

Het verhaal begint in november 2020. Matthias Casse, op dat moment het nummer 1 van de wereld in de categorie onder 81 kilogram, stuit op het EK in Praag op een jong Georgisch talent: Tato Grigalashvili ...