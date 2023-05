De Belgische popster Stromae heeft de rest van zijn tournee, waaronder ook passages in Paleis 12 en op Rock Werchter, geannuleerd. De Brusselaar heeft nood aan rust.

Stromae had lessen getrokken uit de tournee die hij ondernam na zijn hitalbum Racine carrée (2013). In verschillende interviews sinds de release van zijn ­album Multitude (2022) had de Brusselse zanger ...