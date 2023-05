Bonenballetjes in rode salsa

‘Ik heb geen nostalgische connectie met “balletjes in tomatensaus”, als vegetariër eet ik ze niet en ik heb er ook geen warme jeugdherinneringen aan’, vertelt chef Sara Vande Velde. ‘Dat maakt het makkelijk om een volledig frisse versie te bedenken. Ik liet me inspireren door de Mexicaanse keuken: mijn vriend Antonio komt uit Mexico, waardoor onze keuken vol staat met pittige pepers.’



Sara Vande Velde is voedingswetenschapper en tot voor kort was ze verantwoordelijk voor de fermentatie-experimenten van het Mechelse restaurant Magma (dat spijtig genoeg onlangs zijn deuren sloot). In haar fermentatie-experimenten versmelt haar passie voor wetenschap met haar ambitie als chef. ‘Ik werk veel met koji, een Japanse schimmel die groeit op rijst’, vertelt ze. ‘Deze pluizige koji-rijst kan je gebruiken om andere ingrediënten te laten fermenteren. Ik gebruik koji om lokale ingrediënten om te vormen tot umami-bommetjes: zo maak ik een miso met Belgische linzen die een rijpe, diepe smaak hebben.’

‘Omdat ik pure ingrediënten wilde gebruiken, ben ik uitgekomen bij peulvruchten voor de balletjes, die houden alle ingrediënten ook goed samen zonder dat je ei moet gebruiken. Hoewel Antonio benadrukte dat het absoluut niet authentiek Mexicaans is, heeft hij het gerecht wel goedgekeurd.’ (lacht)







VOOR 2 PERSONEN



Voor de zwartebonenballetjes:

- 1 blik zwarte bonen

- 1 el gebroken lijnzaad

- 1 el witte miso

- Een snuf Mexicaans bonenkruid (epazote) of Europees bonenkruid

- 4 zongedroogde tomaten

- 1/2 rode ui

- 2 teentjes look

- 60 g havermout

- Zout

- 1 el neutrale olie (bijvoorbeeld zonnebloemolie)



Voor de rode saus (salsa roja):

- 1 rode ui

- 3 teentjes look

- 200 g tomatenpassata, ongezeefd (in de zomer kan je verse tomaten gebruiken)

- 2 à 3 gedroogde chili’s (ik verkies Mexicaanse chili’s zoals ancho, guajillo, morita, of arbol) Tip: start met één chili als je niet vaak pikant eet.



Serveer met:

- Maistortilla’s

- Verse koriander

- Gepekelde ui



BEREIDING



1. Laat voor de balletjes het blik zwarte bonen uitlekken. Snijd intussen de rode ui en look in fijn. Stoof ze op middelhoog vuur in een beetje olie tot de uien glazig worden en beginnen te kleuren. Snijd de gedroogde tomaten in kleine stukjes.

2. Meng het gebroken lijnzaad met de olie, miso, het bonenkruid, de gebakken ui, look en gedroogde tomatenstukjes. Laat enkele minuten aan de kant staan zodat het mengsel kan indikken.

3. Meng nu de bonen met alle andere ingrediënten. Je kan dit doen met een keukenmachine of een pureestamper. Mix of plet tot een massa waar je nog stukjes in terugvindt: de puree hoeft niet helemaal glad te zijn. Proef en kruid bij met zout.

4. Vorm tien balletjes ter grootte van een pingpongbal. Verhit een scheut olie in een pan en bak hierin de balletjes op middelhoog vuur tot ze aan alle kanten gebruind zijn. Keer de balletjes regelmatig om.

5. Toast voor de salsa roja de chili’s kort in een droge hete pan tot ze krokant worden en lekker gaan ruiken. Haal de steeltjes van de chili’s en verwijder de zaden (of doe dat niet, als je echt gek bent van pikant). Leg de chili’s even opzij en maak ondertussen de rest van de saus.

6. Pel de look. De teentjes look mogen heel blijven. Snijd de uien in grove stukken. Bak de ui in een scheut zonnebloemolie in een pan op hoog vuur. Voeg een snuf zout toe. De ui mag snel gaan kleuren. Voeg dan de look toe en bak nog enkele minuten tot alles gaar en gekleurd is. Donkerbruine vlekjes kunnen echt geen kwaad. Die geven de saus een diepere smaak.

7. Zet nu het vuur laag en voeg de tomatenpassata toe, samen met de chili’s en ongeveer 100 ml water. Laat enkele minuten doorkoken. Voeg wat extra water toe indien de saus te dik wordt. Doe in de blender en mix tot een grove saus. Proef en kruid bij met zout indien nodig.

8. Serveer de zwartebonenballetjes in de tomatensaus met een handvol verse korianderblaadjes, gepekelde ui en tortilla’s.