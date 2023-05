Minister Van der Straeten keurt plan voor energietransitie goed

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zet door met het Federaal Ontwikkelingsplan voor energietransitie. Dat plan zal de heffingen in de elektriciteitsfactuur doen stijgen, maar ‘de kosten van niets doen zijn vele malen hoger’, zegt Van der Straeten.

Het Federaal Ontwikkelingsplan is een eerste noodzakelijke stap in de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Het legt vast hoeveel netbeheerder Elia mag investeren in de periode 2024-2034.

Daar is discussie over, want die extra investeringen worden uiteindelijk ook doorgerekend in de factuur van de eindgebruiker. Energieregulator Creg had daarom gewaarschuwd dat het plan de hoogspanningstarieven die in de eindfactuur worden verrekend, zou kunnen doen verdubbelen. Voor een modaal gezin kan de factuur stijgen met ongeveer 35 euro tegen 2034, voor bedrijven kan het om miljoenen euro’s gaan.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zet nu toch door. ‘De kosten van niets doen zijn vele malen hoger’, zegt ze. ‘Dat zien we in Nederland, waar het net vastloopt en industrie niet meer kan uitbreiden. Ook de kosten van de klimaatopwarming bedragen een veelvoud van de investeringskosten, die zich vertalen in extra werkgelegenheid, bevoorradingszekerheid en meer goedkoper energie.’

Elia krijgt zo de toestemming om zijn investeringsambities waar te maken, gaande van de bouw en aansluiting van het energie-eiland voor de Belgische kust over de hoogspanningslijnen Ventilus en Boucles du Hainaut tot de ondergrondse zeekabels naar Groot-Brittannië of Denemarken.

Kostprijs onzeker

Energieregulator Creg schatte de kostprijs van het plan op ongeveer 6,6 miljard euro, maar zeker is dat niet. Het ontwikkelingsplan is maar een eerste stap, er volgen nog onderhandelingen, waarbij de Creg erover moet waken dat de tarieven redelijk blijven. Of alle investeringen worden uitgevoerd staat evenmin vast.

Voor Triton-kabel, een onderzeese stroomverbinding tussen Denemarken en België, bijvoorbeeld is de goedkeuring slechts voorlopig. De kosten-batenanalyse van de kabel zijn voor België voorlopig negatief. De baten situeren zich niet alleen in België en Denemarken, maar bijvoorbeeld ook heel erg in Duitsland. Dus is het logisch dat ook daar naar financiering wordt gezocht.

Ook voor Nautilus, de extra stroomkabel naar Groot-Brittannië is er nog voorbehoud. De investering in de kabel wordt goedgekeurd, maar de kosten-batenanalyse kan worden geüpdatet als de omstandigheden wijzigen.

Het investeringsplan heeft ook gunstige gevolgen voor Elia zelf. De netbeheerder heeft een geregeld monopolie, waarbij het een winstmarge mag doorrekenen op zijn activa. Andere industrieën hebben al geprotesteerd tegen de hoge investeringen, die hen veel geld kunnen kosten.

Minister Van der Straeten wijst op de energienorm, die moet vermijden dat de Belgische elektriciteitsprijzen te snel stijgen, en op de nieuwe windparken op zee, die goedkope Noordzeestroom moet leveren aan gezinnen en industrie.

