Topwijnen, hippe muziek en lekkere sharinggerechten: bij And/or moet je er niet voor reserveren

Parels op de wijnkaart, hippe muziek, en lekkere sharinggerechten die helaas wat te zwaar uitvallen: in And/or is het goed zitten aan de toog, maar moet alles zwaarder worden naarmate de maaltijd vordert?

AND/OR Haantjeslei 1, 2018 Antwerpen andorantwerp.com





Geen reservaties, alleen walk-ins, zo staat het op de website. Dat klinkt cool, hip, sympathiek, ongedwongen en flexibel. Behalve als je er, zoals ik, vanuit Brussel naartoe moet en dan ook zeker wil zijn dat er plaats is. Dus bel ik de dag zelf om te vragen of ik voor twee kan reserveren. Alleen tot half zeven, zo blijkt. Ik lieg snel een familienaam bijeen en arriveer ’s avonds stipt op tijd om mijn gereserveerde plek in te nemen. Hèhè, toch wel handig, zo’n online reserveringssysteem. Chef Karen Shu (37), van oorsprong Filipijnse, heeft de openheid voor walk-ins meegebracht vanuit New York. Daar werkte ze jarenlang als kok, onder meer voor de lokale Franse superster Jean-Georges Vongerichten. Nu is ze naar Antwerpen gekomen om deze plantaardige eet- en/of wijnbar te openen. En als mensen zo ver verhuizen, is daar meestal maar één reden voor: de liefde. Die zorgt hier voor de bediening en de wijnkaart: Tatiana Gumuchdjian (35), dochter van een Antwerpse diamantair. Is het daarom dat de wijnkaart zoveel parels bevat? Helaas kan ik haar daarmee niet feliciteren, want ze is er niet: ze is ook dj en heeft een performance in Berlijn. Geen nood, ik ben klaar voor de culinaire performance van miss Shu. En geniet intussen van een glas uitstekende champagne van Marc Hebrart (€ 16), en nadien van een pinot noir van de Sloveense maestro Marjan Simčič, die menig bourgogne naar de kroon steekt (€ 87).







Hier wordt hoofdzakelijk gegeten aan de toog van de open keuken, laag genoeg voor comfortabele stoelen in plaats van krukken. Er klinkt hippe muziek, wellicht geselecteerd door dj Tatiana. In die sfeer verrast het niet dat hier ook aan sharing wordt gedaan. Gelukkig met gerechten die vrij te kiezen zijn uit de Engelstalige spijskaart.

‘Burnt avocado’, ondanks de suggestieve naam koelkastkoud opgediend, ligt boven op een groentecrème van wortel en pompoen met pikante toets, omringd door zilte zeebanaantjes* en afgewerkt met basilicum en lavasolie (€ 20). Een knapperige salade van rood- en witlof werd wervelend vermengd met een pittige vinaigrette, perfect gedoseerd qua smaak en hoeveelheid, met daarbij crispy sjalot en verse groene kruiden (€ 16). Hoe verder ik afdaal op de kaart, hoe meer de gerechten het karakter van een hoofdgerecht krijgen: geroosterde aardappelen, prettig krokant aan de buitenzijde en kruimig binnenin, met chilimayonaise (€ 18), en artisjokharten op een dikke puree van kikkererwt, met wortelen en snippers lente-ui (€ 28). Merkwaardig dat zelfs creatieve chefs vasthouden aan het idee dat, naarmate de maaltijd vordert, de gerechten voller en zwaarder van stijl moeten worden. Evengoed zou je kunnen stellen dat, naarmate iemand meer gegeten heeft, de gerechten net lichter en frisser moeten zijn. In dat register is Karen Shu trouwens op haar best. Zoals in het lekkere nagerecht met rabarber in vanillecustard, bestrooid met nootjes en basilicum (€ 11).





ZEEBANAANTJES Dit is een zeegroente die op zeekraal lijkt, maar dikker, sappiger en krokanter is, en zilter en kruidiger smaakt. Ze groeit op stranden aan de rand van duinen en in schorren, vooral in Amerika en Azië. Oorspronkelijk is ze afkomstig van Australië, waar ze door de aboriginals als een delicatesse werd beschouwd. Zeebanaantjes worden, vermengd in salades, rauw gegeten, maar kunnen ook geroerbakt worden.









