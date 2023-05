Op de bots door Italië

Thomas Siffer had het als reiziger helemaal gehad – met de reisgidsen, de geheimtips van kenners, de dingen die je zeker moest zien als toerist en de plekken waar je naartoe moest gaan als je geen toerist wilde zijn. En dus bedacht hij een kleine reisrevolutie: hij stapte een week lang elke dag op de trein. De eerste de beste trein, die hem ergens zou brengen.

VRIJDAG

Het verlangen naar het lot

Een reisrevolutie, ik roep een reisrevolutie uit. Op mijn spandoeken zal staan dat ik me wil bevrijden van de tirannie van de reisgidsen, van de dwang om voor te bereiden, van de hunker naar pittoreske plaatsen.

Ik woon in Puglia en om de haverklap vraagt iemand me om reisadvies. ‘Maar niet de plaatsen voor toeristen, hoor!’, waarschuwen ze me dan. ‘We willen de pittoreske dorpjes, de restaurants voor locals, de geheime strandjes waar geen buitenlander komt.’ Ik schrijf dan terug dat toeristen die toeristen ontwijken zelf ook toeristen zijn. Zoals ik er eentje ben.

Als kind heb ik alle klassieke bezienswaardigheden uit de Michelin-gidsen bezocht. In de vroege jaren zeventig stapte ons gezin zonder reserveren de Sixtijnse kapel binnen, hoefden we niet aan te schuiven op de Acropolis, liepen we met z’n achten alleen over de Muur van Hadrianus. Sinds het massatoerisme worden die monumenten door ijsjes likkende hordes onder de voet gelopen. Later kwamen de reisgidsen van Lonely Planet en Le Routard, die ons vertelden over onbezoedelde stranden en verborgen dorpjes. Reizigers die zich meerwaardezoekers waanden, stormden er met z’n allen naartoe en maakten in hun zucht naar het ongerepte dat ongerepte kapot.

Sinds de digitale omwenteling hebben we bovendien alles gezien voordat we het gaan bekijken. We kennen het aantal vierkante meters van onze hotelkamer, kozen thuis al een restaurant, zagen elke bezienswaardigheid eerder al op duizenden sites. Kijken doen we ter plekke niet meer. We vinken af. Het colosseum. Check. We maken er een foto van en hollen naar de volgende Instagramwaardige plek.

Ik start morgen mijn eigen kleine reisrevolutie. Ik bereid niets voor, stop geen gids in mijn bagage, ga niet op zoek naar pittoreske dorpjes, maar stap om tien uur het station van Brindisi binnen en neem de eerste trein die vertrekt naar zijn eindbestemming. De volgende ochtend zal ik hetzelfde doen. Vanaf morgen is mijn gids het toeval, het lot mijn leider.

ZATERDAG

De kneusjes van Rome verkennen

‘Goedemorgen. Waar gaat de eerste trein naartoe?’

‘Naar Rome, om 10:04.’

‘Oké, doe maar een ticket.’

‘Hij zal er wel anderhalf uur langer over doen dan aangekondigd.’

‘Ook goed.’

‘Vanaf een uur vertraging betaalt Trenitalia je wel de helft van je ticket terug.’

‘Doe me dan maar eerste klas.’

Poeh, poeh, poeh. Rome. Ik ben hier al zo vaak geweest. En wat een hitte, wat een drukte. Een mooie tip voor u: laat u omverblazen door zowat de beste film aller tijden, La Grande Bellezza, en maak dan in Rome een tocht langs de filmlocaties. U vindt die makkelijk online. Maar ik ben hier vandaag niet om een vastgelegde route te volgen. Ik ben hier om mijn reis aan het toeval te schenken.

Ik besluit dit te doen: op Tripadvisor staan meer dan vijfduizend dingen gerangschikt volgens bezienswaardigheid. Ik ga langs bij de kneusjes van het toerisme, bij de nummers honderd, vijfhonderd en duizend op de lijst.

En je zult het zien. Wat staat op de honderdste plaats? Controleer het maar. Il buco della serratura. Een sleutelgat. Een sleutelgat in een poort waardoorheen je een fenomenaal uitzicht hebt op gemanicuurde tuinbogen, met in de verte de koepel van de Sint-Pietersbasiliek. En dat sleutelgat is een van de locaties van mijn favoriete film. Met andere woorden: ik keek er al doorheen.

En hemeltjelief! Wat staat er een lange rij! Nee, ik schuif niet aan, ik spoel straks in mijn hotelkamer wel door naar de scène die op 1:02:53 begint.

Op 500 staat La fontana del mascherone. Een verschroeid koppeltje zit er met de rug naartoe. Interessante fontein, dat wel, maar ik wil nog dieper in de hitlijst zakken. Ik scroll tot 1.000. De tempel van Apollo Sosiano. Drie verloren antieke zuilen. Geen mens die ernaar kijkt.

Een jonge vrouw wrijft er in het passeren wel ingetogen over een brok marmer. Ik frons mijn wenkbrauwen. De Italiaanse lacht. ‘Ik hoop dat toeristen zullen denken dat dit een traditie is, dat het geluk brengt of zo, en dat zij er dan ook over zullen wrijven. Met een beetje geluk wrijven over een eeuw alle toeristen aan mijn stomme steen.’

Wanneer ze weg is, wrijf ik over de brok marmer. Je weet nooit.

Na mijn tocht door Rome, die me door haar gebrek aan logica bracht langs wondermooie plaatsen waar ik nooit was geweest, ga ik licht overmoedig in op de uitnodiging van de eerste de beste kelner die aan zijn terras met een menu onder mijn neus wappert. Het voorgerecht is niet te vreten. De kelner maakt de fout te vragen: ‘Heeft het gesmaakt?’ Ik zeg de waarheid en krijg het gerecht gratis aangeboden. Wanneer ik achteraf de korting als fooi geef, gaan we als beste vrienden uit elkaar.

ZONDAG

Sterren eten langs een provinciale baan in Perugia

De eerste trein na tien uur vanuit Rome is die van 10:05 naar Perugia, de hoofdstad van Umbrië. Daar daag ik het lot pas echt uit. Ik stap in een taxi en vraag de chauffeur me naar het beste restaurant van de stad te brengen.

‘Hebt u een naam?’

‘Nee, u mag kiezen.’

Dat is om problemen vragen, natuurlijk. Nu brengt die kerel mij naar de schimmige pizzeria van zijn neef. Maar met een air van ‘Oké, je hebt het zelf gewild’ neemt hij zijn smartphone.

‘Pronto? Ja, ik heb hier een buitenlander in mijn taxi. Heb je nog een plaatsje vrij?’

De rit gaat weg van het stadscentrum, onder viaducten, langs benzinestations en outletcentra, en eindigt langs een drukke provinciale baan bij wat een kruising tussen een ijssalon en een meubelzaak lijkt te zijn. Ik huiver.

L’Acciuga blijkt een Michelinster te hebben, maar hier in mijn eentje lunchen ligt mijlenver buiten mijn comfortzone. Net daarom dwing ik mezelf het hele culinaire menu te nemen, zeven eenzame gangen lang. Ik voel me als een avonturier die een zevenkoppig monster velt, en het smaakt nog excellent bovendien.

Na de lunch beslis ik mijn gemakzucht aan mijn lotsbestemming te koppelen en de attractie te bezoeken die het dichtst bij mijn hotelbed ligt. Het blijkt Rocca Paolina te zijn. Wat indrukwekkend! Het is een stadswijk onder de stad, een gekronkel van eeuwenoude gaanderijen met plafonds als kathedralen. En hij ligt ònder mijn hotel.

MAANDAG

Terrasje doen in Foligno

Aw. De eerste trein na tien uur uit Perugia heeft als eindbestemming een stadje waar ik gisteren al voorbijreed, Foligno. Op mijn stappen terugkeren, daar heb ik geen zin in. Maar als dat mijn lot is, zal ik mijn lot dragen.

Na amper een uur sporen, moet ik de middaguren overbruggen in een loeiheet provinciestadje dat uitgestorven is wegens etenstijd en waar geen trattoria open is wegens maandag. Met een buik vol kebab val ik uiteindelijk op mijn hotelbed neer. Na een diepe siësta heb ik geen zin in een verhit stadsbezoek en kijk ik naar de Vlaamse koers tot het tijd is voor een aperitief op de Piazza della Repubblica, die tegen de avond gezellig volloopt. Mijn stug bezoek aan Foligno eindigt in absolute schoonheid in de binnentuin van een trattoria waar een theatrale vader, een nauw gerokte moeder op gevaarlijk hoge hakken en een beminnelijke dochter sfeer creëren. Onderweg naar mijn kamer blijf ik licht beneveld op een achterafpleintje kijken naar trommelaars die oorverdovend luid oefenen voor de Giostra della Quintana, het toernooi waarin stadswijken elkaar met traditionele spelen bekampen. Samen met mij bewonderen nog twee pubermeisjes de jongens.

DINSDAG

Ai, ai, ai, Firenze

En hup. De trein van 10:12 brengt me terug naar Perugia. Volgens mijn zelf verzonnen regels moet ik daar in dat geval op de eerstvolgende trein stappen. Maar verdomd, die gaat terug naar Rome. En de volgende gaat opnieuw naar Foligno. Ik dreig in een eeuwige kringloop terecht te komen. Dus neem ik de eerste trein daarna, die van 11:44 naar Firenze. Zestien haltes, drie uren ver.

Ai, ai, ai, Firenze. Het is er drukker en luidruchtiger dan tijdens de landing van Normandië, en met evenveel Amerikanen als toen. Maar als het universum me iets wil zeggen, moet ik luisteren. Om de overrompeling van slechtgeklede mensen te vermijden, bezoek ik niet de Piazza della Signoria, de Galleria dell’Accademia of de Ponte Vecchio, maar de nummers 50, 75 en 100 op die fameuze to-dolijst van Tripadvisor.

Nee maar. Wat een ontdekking! Wow. Terwijl iedereen elkaar iets verderop staat weg te drummen bij de David van Michelangelo, hangt in de Basilica di Santo Spirito tot mijn stomme verbazing een christus aan het kruis, van dezelfde man. Toen hij pas achttien was, schonk hij dat werk aan een bevriende priester. Ik betaal twee euro om een zijkapel binnen te mogen. En daar hangt hij. Adembenemend elegant. Alsof hij neerdaalt uit een koepel. Het duurt een tijdje voor het me daagt wat er zo bijzonder aan is. Christus hangt helemaal naakt. Ik denk dat het de eerste keer in mijn leven is dat ik de penis en de bilnaad van de zoon van God zie.

Nummer 75 is een toeristenval en ik weet het, want ik heb vooraf online gespiekt. In ‘Het huis van Dante’ heeft Dante niet eens met zekerheid gewoond. En nadat ik acht euro heb betaald, kom ik te weten dat er geen enkel item van Dante is overgebleven, zelfs geen woord in zijn handschrift. Wat toont dit museum dan wel? Een hologram van Dante’s hoofd. Oersaaie video’s over de Florentijnse geschiedenis. Pancartes met dezelfde tekst die u op Wikipedia vindt. Ik heb het huis van Dante bezocht opdat u dat zeker nooit zou doen.

Onderweg naar mijn volgende niet-populaire punt passeer ik de wereldberoemde Duomo. Te midden van een fotograferende massa maak ook ik er een foto van. Ik stuur die via Whatsapp naar mijn dochter met de vraag: ‘Zou er ooit al iemand op het idee gekomen zijn een foto van dit gebouw te maken?’

‘Nee hoor, jij bent uniek’, stuurt ze terug en ze laat dat bericht binnen de tien seconden volgen door een barrage van identieke foto’s.

Ze schrijft: ‘Waarom zou je tot ginder reizen als je ook Google hebt?’

Ze heeft gelijk. Als we alles vanuit onze divan kunnen zien, vanuit alle hoeken en in alle details, waarom willen we dan nog ter plaatse gaan kijken? Om de authentieke sfeer op te snuiven? Welke authentieke sfeer? Die van zenuwachtige groepen Koreanen die achter een vermoeide vrouw met een vlaggetje tippelen, de geur van wafeltenten en schraal bier, de sfeer van overvolle restaurants waar je bord vanop een afstand op je tafel wordt gegooid en waar je een rib uit je lijf betaalt voor lopendebandwerk?

En toch staan we hier en maken we onze foto. Dat had vroeger een functie. We vermaakten er onze groottantes mee tijdens een diavoorstelling. ‘Ja ja, tante Martha, zo ziet de Dom van Florence eruit. Groot, hé?’ Nu kunnen onze tantes die Dom zelf binnenstebuiten keren op het net, en meteen ook de grondplannen, de bouwgeschiedenis en de voornaam van de architect achterhalen. Toch blijven wij die foto van de Dom van Firenze maken. Niet eens een goede foto, alleszins geen unieke foto. Maar wel ònze foto. Die van ons. Check.

De tuinen van Villa medicea di Castello op nummer 100 zijn gesloten, daarom bezoek ik nummer 101, De Sabijnse Maagdenroof. Zonder ernaar te kijken, passeren duizenden het beeldhouwwerk dat op de Piazza della Signoria in de Loggia dei Lanzi staat. Het universum gaf mij de opdracht erbij stil te staan. En alweer: wow. Het uit één kolossale brok marmer gehouwen werk is van de hand van Giambologna. Van wie, zegt u? Van Jean Boulogne, zegt Wikipedia. Een Vlaming. Jupla.

’s Avonds vraag ik de jonge Griekse receptioniste van mijn hotel waar ik uit eten moet.

‘Wat wilt u? Een terras? Een uitzicht? Duur, goedkoop? Lokaal, internationaal, Japans?’

‘Nee, nee, jij moet beslissen. Stuur me bijvoorbeeld naar waar je wil dat je vriend je ten huwelijk vraagt.’

‘Haal even het tafeltje dat geen tafeltje is!’ roept de maître naar een kelner, wanneer ik in het restaurant mijn naam vermeld. ‘De vriend van Evita is hier!’ Een rond tafeltje wordt uit een berghok gehaald, een plant wordt aan de kant geschoven, en ik mag plaatsnemen op een ereplaats naast de deur. Perfetto!

WOENSDAG

Hardcore gaan in Brescia

De hogesnelheidstrein 8956 van Italo brengt me om 10:05 naar Brescia. Onderweg verplicht ik mezelf niéts over die stad te lezen. Net wanneer ik van de trein stap, belt mijn vrouw me op.

‘Waar ben je?’

‘In Brescia.’

‘Waar ligt Brescia?’

‘Ik weet het niet goed. Ergens tussen Venetië en Milaan, de noordkant van de Povlakte. Ik mag niet op Google Maps van mezelf.’

‘Hu?’

‘Ik ga hardcore vandaag. Geen Wikipedia, geen Booking, geen site om restaurants te zoeken, niks. Ik wil een ontdekkingsreiziger zijn.’

In het centrum van Brescia stapt die ontdekkingsreiziger Hotel Vittoria binnen omdat het er charmant bejaard uitziet, met versleten trappenlopers en koperen luchters.

‘Hebt u nog een kamer voor me?’

‘Mag ik uw reservatie?’

‘Die heb ik niet.’

‘Misschien reserveerde u in een ander hotel?’

‘Ook dat niet, nee.’

Ik lees verwarring in de ogen van de jonge receptioniste, die zoiets klaarblijkelijk nog nooit heeft meegemaakt.

‘Dus u wilt een kamer? Voor vandaag? Hier? Zonder boeking?’

En ja hoor, dat kan.

‘Brescia,’ zei mijn vrouw, ‘is dat niet waar de nonkels uit Het Mussolinikanaal het hoofdkwartier van de socialistische partij aan diggelen sloegen?’

Het Mussolinikanaal van Antonio Pennacchi is een van onze favoriete Italiaanse romans. Het boek vertelt soms hilarisch, dikwijls aangrijpend het verhaal van drie generaties Peruzzi en hoe zij de opkomst en de ondergang van het fascisme beleefden.

De receptioniste heeft nooit van de gelauwerde roman gehoord. Haar verwarring is compleet wanneer ik haar zeg dat ik niet op Wikipedia kan. Ze print me dan maar enkele pagina’s over Brescia en het fascisme af. En kijk nu eens aan! Hotel Vittoria maakt deel uit van een stadsontwikkeling uit die tijd. En wat lees ik? De opdracht werd gegeven door de toenmalige rechterhand van Mussolini. En dié was in Het Mussolinikanaal de vriend en beschermheer van de familie Peruzzi. Met andere woorden: ik stap op goed geluk een hotel binnen en logeer plotseling in een kamer die een link heeft met mijn favoriete Italiaanse roman. Kan een reis nog pittoresker zijn?

Als een haan zonder kop verdwaal ik in Brescia tot ik een zijdeur van een enorme kerk binnenstap. Een man zit er in de frisse donkerte een krant te lezen. Ik twijfel. Durf ik? Durf ik niet? Ik durf. Ik ga naast de man zitten en vraag hem of hij me iets weet te vertellen over deze kerk. Pas na twee uur en nadat we elkaar vier keer opnieuw de hand hebben geschud, gaan we als eeuwige boezemvrienden uit elkaar.

Sandro is een gepensioneerde godsdienstleraar en een levende Wikipedia op speed. Hij vertelt gedreven over Napoleon die hier op het graf van generaal Lautrec kwam bidden – ‘ja, een voorvader van Toulouse-Lautrec!’ –, over Franciscus die in dit klooster verbleef voordat hij naar Assisi ging, over Franz Kafka, de Benedictijnen en de fascisten – ‘Nee, nee, de familie van Pennacchi was van Ferrara.’ Hij toont me het graf van de man die de vorm van de viool bedacht, ‘waarop Stradivarius hem kopieerde’, en geeft me een rondleiding in het klooster, tot in de sacristie, waarbij ik verschillende keren kippenvel krijg.

Morgen moet ik toch eens kijken waar Brescia ligt.

DONDERDAG

De usual suspects in Turijn

Eigenlijk is deze manier van reizen best oké. We willen met z’n allen typische plaatsen ontdekken. Laat me u dit vertellen: in Italië zijn dat de cafetaria’s van de tankstations langs de snelweg, de containerparken aan de rand van provinciestadjes en de begraafplaatsen met Allerzielen. Dàt is waar u het laatste echte Italië vindt. De klassieke bestemmingen zijn een pittoreske hel geworden. Cinque Terre? De Amalfikust? Blijf. Er. Weg. Intussen heeft deze reis me al veel verrassende dingen gebracht.

Van Brescia gaat het om 10:09 met de hogesnelheidstrein naar Turijn, en dat valt me tegen, want ik heb genoeg stedelijke drukte op mijn bord gekregen.

De stad is een krachtpatser. Ik vrees dat mijn stappenteller er de brui aan zal geven langs de brede lanen, onder eindeloze gaanderijen, over imposante pleinen. Turijn pronkt met zijn rijke verleden, de chique terrassen zitten vol, de heren dragen maatpakken en de vrouwen tuiten hun opgespoten lippen.

Hoe kan ik het toeval nog aan het woord laten? Bezoek ik het congres dat doorgaat in mijn hotel? Nee, de first international workshop on liver machine perfusion is niet echt mijn ding. Hoe kan ik nog doen wat ik nooit eerder deed? Een koelkastmagneet kopen, een tattoo laten zetten, een duik nemen in een publiek zwembad? Nee, ik heb mijn grenzen. Ik ben toe aan een namiddag rust, breng dus een bezoek aan het museum van hedendaagse kunst, het GAM.

Rustig is het er vast en zeker, maar ik loop er toch tegen een bedenking aan. Wereldwijd lijken zulke musea steeds meer op de buitenwereld die ze op een afstand willen houden. In de stille zalen van het GAM loop ik langs de usual suspects Kiefer, Baselitz, Gormley, Abramovic, Twombly en Kentridge, net zoals we in winkelstraten langs steeds dezelfde ketens als Zara, H&M en COS lopen. Populariteit is een monster.

VRIJDAG

Het wonder van Bologna

Ik moet terug naar de hak van de laars. Daarom reis ik de juiste richting uit, tot in Bologna. Ik stap er uit in het station waar een bomaanslag van extreem rechts in ’80 aan vijfentachtig mensen het leven kostte. ‘Ik zat aan de overkant van de straat bij de barbier. Ik dacht dat het armageddon begonnen was’, zal een vriend me die avond aan tafel vertellen. (Oké, ik geef je mijn geheime tip: Battirame11, buiten Bologna, is een sociaal toprestaurant dat door een vriendin van me wordt gerund. Vraag maar naar Rebecca en zeg dat ik u heb gestuurd.)

Maar eerst gebeurt er in Bologna een mirakel. Ik wil een van de meest imposante en belangrijkste fresco’s uit de Italiaanse kunstgeschiedenis bewonderen. Aan de Basilica di San Petronio bewaken enkele militairen de ingang, want strijders van IS dreigden enkele jaren geleden dat kunstwerk op te blazen. In de kolossale kerk betaal ik vijf euro. Een man begeleidt me naar de Cappella dei Magi, de Driekoningenkapel. Hij knipt er het licht voor me aan. Ik ga er zitten op een houten monnikenbank. En ik kijk ruim een halfuur naar de afbeelding van de hel door Giovanni da Modena. Met de zeven hoofdzonden, een tweekoppige Lucifer, en met Mohammed die door een duivel in het eeuwige vuur wordt gesleept – vandaar die dreiging van IS. En ik ben er alleen. Helemaal alleen ben ik. Ik heb de grootste bezienswaardigheid van Italië gevonden die door niemand wordt gefotografeerd. Op deze wondermooie plaats ben ik de enige toerist.

Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op zaterdag 25 juni 2022.

