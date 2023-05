Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) plaats vraagtekens bij de nauwe banden tussen de PS en Bpost. Zelf trekt ze haar handen af van de interne audit over de krantenconcessie die Bpost-voorzitster Audrey Hanard liet uitvoeren.

‘Niet normaal.’ Vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) was voor de camera’s erg duidelijk over wat ze vindt van de vergadering over de strategie van Bpost die PS-voorzitter ...