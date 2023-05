Stromae annuleert volledige tournee

Stromae annuleert zijn hele tournee omdat hij behoefte heeft aan rust.

‘Ik moet aanvaarden dat ik meer tijd en rust nodig hebben om te genezen dan verwacht’, schrijft Stromae in een bericht dat hij verspreidde via social media en op zijn website. ‘Het is met de grootste spijt dat ik mijn belofte niet kan houden en het einde van de Multitude-tournee aankondig.’ Eerder annuleerde hij zijn concerten al tot eind mei, waardoor de hoop bleef leven dat hij er opnieuw zou staan voor de optredens in Paleis 12 en op Rock Werchter in juni.

‘De beslissing om de tour te annuleren, was hard, maar ook nodig voor mij om te kunnen helen’, schrijft Stromae in het bericht, dat hij ondertekent met Paul, zijn echte voornaam.

De Multitude-tournee zou normaal gezien tot december geduurd hebben. De tour zou Stromae nog langs verschillende Franse steden en Amsterdam gebracht hebben, om te eindigen in Paleis 12 in Brussel. Stromae trapte de tournee vorig jaar af op Werchter Boutique. De show werd bijzonder goed onthaald. Onze redactrice had het over ‘wereldklasse’, en schreef dat alle andere artiesten toch vooral functioneerden als het voorprogramma van Stromae.

Mentale gezondheid is een van de thema’s in het werk van Stromae, die vanaf ‘Alors on danse’ toonde hoe dansant hij donkere thema’s kon laten klinken. Zijn worsteling met donkere gedachten is ook persoonlijk. Tussen zijn tweede plaat, Racine carrée, en Multitude verdween hij jarenlang uit beeld, omdat hij worstelde met angstaanvallen. De aanvallen begonnen nadat hij slecht reageerde op het malariamiddel Lariam. Over die ervaringen schreef en zong hij in de song ‘L’enfer’, waarmee hij begin vorig jaar aan zijn lang verwachte comeback begon. De plaat Multitude, verwijzend naar het idee dat geen enkele mens uit één stuk bestaat, kreeg van onze redacteur vijf sterren.

