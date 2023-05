Bekende Australische juwelier is brein achter overval in eigen zaak

De eigenaar van een bekende Australische juwelierszaak die sieraden ontwierp voor beroemdheden als prinses Diana, is gearresteerd. Hij zou een overal in zijn eigen zaak geënsceneerd hebben.

Australische politie arresteerde Michael Elias Germani (65), de eigenaar van de bekende juwelierszaak Germani in Sydney. Volgens hun website ontwierpen ze juwelen voor beroemdheden als prinses Diana en hollywoodactrice Elizabeth Taylor, maar ook leden van de Saudische koninklijke familie. Germani zou een gewapende overval op zijn eigen zaak georkestreerd hebben.

De overval vond plaats op 19 januari in het Queen Victoria Building in Sydney. Germani en een vrouwelijke werknemer ontvingen twee mannen die zich voordeden als klanten. Kort daarna zou een van de mannen hen bedreigd hebben met een mes, terwijl de andere eiste om de kluis te openen. Vervolgens bonden de overvallers de handen en voeten van Germani en de werknemer vast, waarna ze vluchtten met een grote buit juwelen.

2,8 miljoen dollar

Pas vorige week kreeg politie vermoedens dat er iets niet klopte. De juwelier diende een claim in bij een verzekeringmaatschappij voor meer dan 2,8 miljoen dollar of 1,7 miljoen euro. Daarbij zou hij valse verklaringen gegeven hebben. ‘We hebben voldoende bewijs dat de schuld van de eigenaar aantoont’, laat de politie weten. Binnenkort vindt een huiszoeking plaats van de woonst van Germani en zijn vrouw.

Vorige maand werden Shanel Tofaeno (37) en Mounir Helou (57) gearresteerd in verband met de overval. Hoewel er geen bewijs is dat Germani de twee daders kent, zou hij hen volgens politie ingehuurd hebben om de overval te plegen. Germani wordt onder meer beschuldigd van medeplichtigheid aan een gewapende overval, vrijheidsberoving van een persoon en fraude. Hij zal op donderdag voor de rechter verschijnen.

Volgens politie is de vrouwelijke werknemer niet betrokken bij de overval. ‘Ze is een onschuldig slachtoffer dat zonder enige voorkennis verzeild raakte in het plan van Germani.’ De vrouw liep verwondingen op tijdens de overval en zou getraumatiseerd zijn. Ook de echtgenote van Germani wordt niet verdacht.

De juwelierszaak werd bekend in de late jaren negentig, omdat ze de populaire Australische spelshow Sale of the Century sponsorden. De zaak won ook de Diamond De Beers Award, een prestigieuze prijs in de diamantwereld.

