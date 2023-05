Handleiding voor de fietsreis naar eender waar

Fietsreizen zijn een avontuur, waar je ook naartoe trekt. De vrijheid om te gaan waar je wilt, puur op eigen kracht, is verslavend. Overtuigd fietsreiziger Lien Lammar maakt je warm voor een eerste (en vast niet laatste) tocht.

Zoek het niet te ver

Je kunt natuurlijk meteen door Marokko gaan fietsen of Nieuw-Zeeland doorkruisen, maar dat hoeft niet. Verwar ‘fietsreiziger’ niet met ‘wereldfietser’: ook dicht bij huis of tijdens een verlengd weekend kan fietsen een avontuur zijn. Stippel een tocht uit langs familie en vrienden bij wie je kunt logeren of in de tuin kamperen. Volg een bewegwijzerde langeafstandsfietsroute, koppel meerdere fietstrajecten aan elkaar of verzin zelf een tocht. Volg de Schelde van de Franse tot de Nederlandse grens, fiets de taalgrens af, vertrek aan je voordeur en rijd zo lang mogelijk zuidwaarts … werkelijk alles kan de start van een fietsreis zijn.

Neem je tent mee (of niet)

Met een fiets vol bagage val je in het straatbeeld op. Chauffeurs beginnen spontaan te toeteren, voorbijgangers steken hun duim op. In elk dorp of café is er wel iemand die nieuwsgierig vraagt waar je tocht naartoe gaat. Reis je met de tent en zoek je een slaapplek voor de nacht, wees dan niet bang om mensen aan te spreken. Een bepakte fiets opent deuren: je zult weinig mensen tegenkomen die je niet willen helpen. In de Gaume wees een boer ons de weg naar een van zijn weilanden, waar we kampeerden met een prachtig uitzicht over de omgeving. In een Spaans dorp liet de burgemeester ons overnachten in het oude schooltje, in Portugal mochten we onze tent opslaan aan de rand van een gigantisch wijndomein – en kregen we er nog een fles wijn bovenop. Liever elke avond een echt bed? Slaap dan in hotels en b&b’s (dat scheelt meteen een hoop bagage), doe aan couchsurfing of maak gebruik van Warmshowers, een wereldwijd netwerk van fietsers die slaapplaatsen aanbieden aan andere fietsers. Er is geen beste of leukste manier van fietsreizen. Er is alleen wat je zelf graag wilt.

Schaf jezelf een goede fiets aan

Goed gereedschap is het halve werk. Dat geldt voor je haag snoeien of je keuken betegelen, maar ook voor fietsvakanties. Een hybride fiets of trekkingfiets met een licht maar stevig frame, voldoende versnellingen en stevige bagagedragers is ideaal. Het Duitse merk Gudereit of het Finse merk Pelago hebben betaalbare, kwalitatieve trekkingfietsen. Ook een gravelbike is een goede allrounder waar je bagagedragers voor je fietstassen op kunt monteren. Bedenk vooral: waar wil je naartoe en over welk terrein wil je kunnen fietsen? Voor een wekenlange tocht over onverharde wegen heb je andere noden dan voor een fietsreis over Vlaamse fietspaden. Toch valt ook over dit punt te discussiëren. Ik ontmoette ooit een jongeman die met de fiets van zijn opa – zonder versnellingen – van Mechelen naar Parijs was gereden en een fantastische tocht had beleefd. Onthoud dus vooral dat er alleen adviezen en geen wetten zijn in het Land der Fietsreizen.

Probeer voor je investeert

Voor mijn allereerste fietsvakantie in Luxemburg mocht ik een trekkingfiets van een vriendin gebruiken, leende ik waterdichte fietstassen van een kameraad en nam ik mijn oude slaapzak – en wat extra kleren voor koude nachten – mee. Het enige wat ik nieuw gekocht had, was een goede fietsbroek. Intussen heb ik alles in huis om morgen te kunnen vertrekken, maar dat heeft even geduurd. Degelijk materiaal kan best prijzig zijn, dus wacht met investeren tot je zeker weet dat fietsreizen iets is dat je vaker wilt doen. Dan is het elke cent waard. Het gros van onze uitzet – fiets, regenkledij en robuuste, waterdichte fietstassen – gebruiken we trouwens bijna dagelijks. Ben je tijdens de rest van het jaar geen grote fietser, dan kun je ervoor kiezen om elke zomer een goede trekkingfiets te huren.

Denk na over je bagage

Mirjam Wouters, beter bekend als Cycling Dutch Girl, fietste de voorbije jaren door meer dan zestig landen, van Canada tot Tibet. Op foto’s zie je haar met een karrenvracht aan bagage door de Mexicaanse woestijn of over een besneeuwde weg in Alaska rijden. Ze keek niet op een broek meer of minder. Voor kampeertrips met haar babydochter nam ze schaamteloos haar hele donsdeken op de fiets. Natuurlijk is het slim om je bagage licht en compact te houden, maar niemand zegt dat je spartaans moet reizen. Neem je veel mee, dan fiets je maar wat trager de berg op. Bij het inpakken voor een fietstocht van Aarlen naar Genève legde ik elk item op de weegschaal om zo veel mogelijk gram te kunnen besparen. Daarna propte ik nog snel een vuistdik boek en mijn favoriete, dikke wollen trui weg. Tegen de geest van lightweight travel in, maar het zijn wél spullen waarvan ik onderweg blij word omdat ik ze bij heb.

Kies voor comfort

Je wilt écht geen schurende of knellende kleren aan je lijf wanneer je dagen op je fiets zit. Vertrek niet zonder degelijke fietsbroek en stop voor alle zekerheid een tube Inotyol (wonderzalf bij alles wat prikt, jeukt of schuurt tussen je benen) in je toilettas. Wil je er liever niet als een wielrenner uitzien, vul je outfit dan aan met ‘gewone’ kledij, maar kies slim. Stoffen als merinowol en polyester zijn licht van gewicht, houden je droog tijdens het zweten en warm op frisse dagen, en zijn sneldrogend. Een fietsbroek zal altijd lelijk blijven, maar je kunt heus wel kleren vinden die comfortabel verzoenen met ‘toch ook een beetje mooi’. Laat bij twijfel altijd het eerste argument doorwegen. In Spanje fietste ik puffend door de hitte op sneakers, omdat ik hippe schoenen blijkbaar belangrijker vond dan frisse voeten. Een jaar nadien capituleerde ik voor lichtroze sandalen van Teva – en wist ik niet meer waarom ik daarvoor zo koppig was geweest.

Maak een paklijst

Overloop een volledige fietsdag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, en schrijf op wat je nodig hebt. Werk in categorieën: eten en drinken, kledij, slapen, verzorging, documenten, kampeer- en kookmateriaal (indien nodig), reparatiemateriaal … Beperk je tot twee fietsoutfits en een set ‘nette’ kleren die je op de camping, in het hotel of op een rustdag kunt dragen. Bespaar nooit op kleding die je droog en warm kunnen houden. Heb je echt geen idee wat je moet inpakken? Online vind je heel wat voorbeelden van paklijsten voor fietsvakanties, zoals op de blog van het Belgisch-Nederlandse koppel Olivier Van Herck en Zoë Agasi, de website van de Nederlandse wereldfietsers Elmar en Ellen of op die van De Vakantiefietser.

Laat je planning los

Een strakke reisplanning kan een geruststelling zijn, maar nog vaker een illusie. Van tegenwind tot bandenpech of gewoon een ‘slechte benendag’, er kan onderweg van alles gebeuren waardoor je schema in het honderd loopt. Dat hoort erbij. Laat ruimte om je plannen om te gooien. Fietsen is vrijheid, dus grijp die kans. Laat je leiden door tips van lokale bewoners, onverwachte ontmoetingen of de weersvoorspellingen. Durf last minute te beslissen om van route of zelfs van bestemming te veranderen. Met een tent ben je soms flexibeler, maar dankzij apps zoals Airbnb en Booking.com kun je altijd wel een slaapplek vinden.

Omarm de routine

‘Tijdens het fietsen is het leven overzichtelijk: je trapt om vooruit te komen, eet om te kunnen trappen en slaapt om te herstellen van al dat trappen. Veel eenvoudigers bestaat er niet.’ De Nederlandse Irene Maaskant en Laura Maat slaan de nagel op de kop in hun boek Ga op de fiets. Fietsreizen zijn een verademing in een wereld vol keuzestress. De enige beslissingen die je moet nemen, zijn of je de kortste maar steilste route of toch maar die omweg neemt, en welk eenpansgerecht je die avond op de camping wilt klaarmaken. Eat, sleep, ride, repeat. De routine in fietsvakanties is niet saai of hersendodend, maar geruststellend en bevrijdend.

Leer te houden van slecht weer

Waar je ook gaat, aan het weerbericht heb je niets te zeggen. Ook in Italië kun je tot op je onderbroek natgeregend worden. In Nederland moet je dan wel geen bergen over, de wind kan er hard in je gezicht waaien. Aanvaard dat je op de fiets onderworpen bent aan de natuurelementen. Zodra je ‘slecht weer’ als onderdeel van je reis en niet als stoorzender gaat beschouwen, fiets je met een heel andere kijk door die stortbui. Je voelt dat je leeft wanneer de hagel tegen je wangen klettert of wanneer je rechtop op de trappers de wind probeert te verslaan. Dat klinkt cliché, maar soms is het gewoon de waarheid. En je kunt natuurlijk ook gaan schuilen.

Maak tijd om te stoppen

Irene en Laura vertellen in hun boek hoe ze op La Velodyssée, een meer dan duizend kilometer lange fietsroute langs de Franse kust, een stukje samen fietsen met de Britse Vicki. Wanneer zij na een halfuur wil stoppen voor een duik in de oceaan, ziet Laura vooral de tijd die doortikt. ‘Holiday up your trip, girls!’, roept Vicki haar toe vanuit het water. Onvergetelijke woorden, want waarom hadden ze nu ook weer haast? Je doet jezelf een plezier door er geen wedstrijd van te maken. Geraak je vandaag niet waar je moet zijn, dan morgen. Fietsreizen is meer dan de geplande kilometers rijden. Het is ook tijd maken, uitrusten en genieten. Vakantie, dus.

Vergeet de kinderen niet

Wie denkt dat fietsreizen alleen voor jonge, kinderloze levensgenieters weggelegd is, ziet het mis. Ook met kinderen – of ze nu in de fietskar zitten of zelf fietsen - kun je voor enkele dagen of weken op pad gaan. Je tempo en de afgelegde afstand zal wat lager liggen, en ook het terrein en de bestemming vragen misschien wat aanpassing, maar aan het basisprincipe verandert er niets: jezelf al fietsend door het landschap bewegen. Het is ook niet verboden om met een elektrische fiets de fietskar voort te trekken. Houd in dat geval wel rekening met beschikbare oplaadpunten onderweg.

Weet dat je zult vloeken (of huilen)

Tot drie jaar geleden was er geen enkele fietsvakantie waarop ik niet in tranen ben uitgebarsten. Omdat de beklimming zo zwaar en ik zo moe was (en ik kwaad was omdat mijn lief wél de berg op kon zonder te stoppen). Omdat we een ‘binnenweg’ genomen hadden die ons urenlang met een bepakte fiets deed ploeteren door kniehoog gras, zompige grond en zelfs stukken rivier. Omdat we in een eng bos kampeerden waar ik nachtmerries kreeg van de schrik. Hoe ellendig ik me toen ook voelde, het zijn precies die momenten die je nooit meer vergeet en waar je achteraf met pretogen over vertelt aan je vrienden.

ALLES KAN BETER

(maar vooral reizen met de fiets op de trein)

Het is een veelgehoorde verzuchting bij liefhebbers van fietsreizen: waarom is het toch zo moeilijk om je fiets mee te nemen op de trein? De trein is ideaal wanneer je eens níet aan je voordeur wilt vertrekken, maar je moet er wat voor over hebben. De meeste perrons in België zijn slecht toegankelijk, wat een hoop gezeul met je fiets en bagage betekent. Alles óp de trein krijgen, vraagt soms ook spierkracht, zeker bij oude treinstellen met een aanzienlijke instaphoogte. Wil je met je fiets naar het buitenland, dan moet je al helemaal bereid zijn om er gedoe bij te nemen: op verschillende hogesnelheidstreinen zijn fietsen alleen toegelaten wanneer ze volledig gedemonteerd zijn. In het buitenland gaat het meestal wél vlot: in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk zijn de meeste treinen goed voorzien op fietsen. Goed om te weten, wanneer je – bij slecht weer of gebrek aan tijd – een stuk van je route wilt overbruggen met de trein. Ook de bus kan een alternatief zijn: sommige Flixbussen (die je goedkoop naar tal van Europese bestemmingen brengen) nemen ook fietsen mee.

Plan je een internationale reis, pluis dan goed uit wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Zoek op blogs en fora naar ervaringen van andere fietsers. Op het forum van vakantiefietser.be kun je terecht met vragen over materiaal, routes en reisbestemmingen.

ROUTES DIE AL UITGESTIPPELD ZIJN

• De Nederlander Paul Benjaminse stippelde de voorbije twintig jaar tal van fietsroutes door Europa uit. Zijn tocht naar Parijs (vanuit Nederland of België) neemt je mee over stille wegen, door bossen, valleien en dorpen. Zijn boek met gedetailleerde wegbeschrijving en uitneembare kaarten is te koop via www.cyclingeurope.nl.

• De Nederlandse Kustroute brengt je van het grensstadje Sluis langs de Zeeuwse eilanden, de Hollandse kust en de Waddenkust naar de grens met Duitsland, goed voor 610 kilometer fietsplezier. De route is onderdeel van de internationale North Sea Cycle Route, een 6.000 kilometer lange fietsroute door acht landen rond de Noordzee.

• In hun boek Ga op de fiets beschrijven de Nederlandse Irene Maaskant en Laura Maat vijftien korte en lange fietstochten door Europa, van Frankrijk en Duitsland tot Kroatië. Op hun website kun je alle routes bekijken en downloaden, en geven ze ook hun paklijst mee.

• Tal van routes en interessante fietsvakantietips vind je op de website Europafietsers.

ZELF KOERS BEPALEN

• Met de fietsrouteplanner van Vlaanderen Fietsland kun je je eigen tocht langs Vlaamse fietsknooppunten plannen, printen of downloaden. Voor elke route kun je ook een hoogteprofiel opvragen, zodat je de intensiteit ervan kunt inschatten.

• Ook de app Komoot helpt je aan inspiratie voor fietsavonturen: je kunt routes uitstippelen of kiezen uit kant-en-klare trajecten, van Nederland tot Noorwegen, op basis van afstand, moeilijkheidsgraad en bereikbaarheid.

• Cycle Travel stuurt je over de beste fietswegen van je vertrekpunt naar je einddoel. Elke route kun je opslaan, printen of downloaden als gpx track.

• Osmand (alleen voor Android) is dan weer een handige navigatie-app waarbij je gedetailleerde kaarten van over de hele wereld kunt downloaden en offline beschikbaar maken op je gsm. Interessant in landen zoals Zwitserland, waar roaming een smak geld kan kosten. In de app kun je alleen routes importeren, niet plannen.

Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op zaterdag 19 juni 2021.

