Van flat white negroni tot koffie met smarties: dit zijn de 10 strafste koffiebars

‘Gewoon een koffie’: er was een tijd dat we die bestelden. Koffie was bijzaak, omdat we toch íets moesten nemen om wakker te worden, bij te praten of elkaar te troosten. Maar soms mag koffie ook echt de hoofdzaak zijn. In deze straffe bars serveren ze cocktails met koffie, cappuccino van lokale melk of vegan latte in zelfgedraaide keramiek.