Reizen naar de kindertijd van je geliefde: Albanië in een poging om geen toerist te zijn

Hoe is het om voor het eerst naar het moederland van je partner te reizen? Leer je hem of haar zo beter kennen? Of blijf je ginds altijd een buitenstaander? Journaliste Katrien Elen trok met haar vriend naar Albanië, het land waar hij opgroeide. Het werd een wonderlijke tocht, die haar de ogen opende.

Mirand en ik leren elkaar kennen in Leuven, in mei 2019. Hij is op dat moment al lang evenveel Belg als Albanees. Uiteraard ben ik meteen nieuwsgierig naar zijn roots, maar de wereld moet ontdekt worden. En waarom zouden we de nadruk leggen op datgene waarin we verschillen? Als we eindelijk het plan opvatten om samen af te reizen naar zijn thuisland, gaat de wereld op slot. Heel lang is alles buiten de EU een verboden zone. Tot op een koude februari-ochtend, begin 2021.

We krijgen het bericht dat mijn schoonvader is overleden, in Shkodër, Albanië … en hij wordt de volgende ochtend begraven. Zo gebeurt het dat ik op een begrafenis kennismaak met het geboorteland van mijn lief. Op een warme februari-ochtend, vanachter een FFP2-masker, tijdens een wereldwijde lockdown. Heftiger maken ze de kennismakingen niet. Onder de rouw beleef ik een cultuurshock waarop ik niet voorbereid was.

De daaropvolgende weken wen ik langzaam. Aan de nabijheid van een schoonfamilie. Aan de straffe koffie ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds, altijd eigenlijk. Aan de armoede en de troosteloze communistische appartementsblokken, restanten van het regime van dictator Enver Hoxha, toen het land volstrekt geïsoleerd was van de rest van de wereld.

Alsof het weer onze stemming aanvoelt, valt de regen dagenlang met bakken uit de lucht. Het meer treedt buiten zijn oevers, de straten van Shkodër staan blank. Een paar dagen later lopen we met de auto vast in een sneeuwstorm. De Shkodranen laten het over zich heen komen. Ik vloek. Aan alles merk ik dat het leven hier minder maakbaar is dan ik gewend ben in België.

Met de dag neemt mijn bewondering voor Mirand toe. Pas hier realiseer ik me welke flexibiliteit het van hem moet hebben gevraagd om de Belg te zijn die hij vandaag is. Welke grote stappen heb ik eigenlijk al gezet? Alles waar ik aan kan denken, vervaagt als ik zie waar Mirand opgroeide en hoe we vandaag leven.

‘Het verbaast me niks,’ zegt Flamur, Mirands beste vriend, als ik hem dat vertel. ‘Het is heel makkelijk om samen te leven met Albanezen. Hun aanpassingsvermogen is gigantisch. Ze zijn het gewend om van de ene dag op de andere overheerst te worden door een ander regime. Als je hen morgen vertelt: vanaf nu vieren we kerst – ook al hebben ze dat nooit gedaan – dan doen ze dat gewoon.’

Al zou ik onze relatie niet vergelijken met een dictatoriaal regime, toch besef ik dat Flamur een punt heeft.





Niet meteen wandelaars

Wanneer we na twee weken naar huis vertrekken, beslissen we om in de zomer terug te keren, om de kennismaking met dit land van uitersten over te doen. Achter die grauwe appartementsblokken lonken immers de bergen, achter mondmaskers vrienden en familie die ons in vrolijkere omstandigheden willen leren kennen. In september 2021 reizen we opnieuw af.

De route die we uitstippelen, moet ons van Tirana naar het meer van Ohrid brengen, een van de oudste meren van Europa, aan de grens van Macedonië. Van daaruit zullen we het diepe binnenland verkennen en halt houden in Korçë , ‘klein Parijs’, in Përmet – beroemd in Albanië voor de thermale baden – en de historische stad Gjirokaster, die geklasseerd staat als Unesco-werelderfgoed. Na vijf dagen hopen we Ksamil, het zuidelijkste punt van de Albanese rivièra, te bereiken. Langs de kust zullen we naar het noorden rijden via onder meer Himarë en Vlorë. We zullen nog halt houden in de bergen van Llogara en in Berat, opnieuw Unesco-erfgoed. Na twaalf dagen willen we eindigen in Shkodër, Mirands geboorteplek. Daar zullen we twee weken dicht bij zijn familie wonen en werken. Met een weekendje in het hooggebergte rond Valbona en Theth, onderdeel van de pittige ‘Pieken van de Balkan’, zullen we onze maand Albanië afronden.

Op Instagram krijg ik meteen veel ooh’s en aah’s op de foto’s die ik deel tijdens de reis. Het desolate strand van Gjipe, de combinatie van het Romeinse theater en de azuurblauwe zee in Ksamil, het ‘Blauwe Oog’ van Saranda, het is allemaal even instagrammable. De meesten reageren verrast. ‘Wist niet dat het daar zo mooi was’, moet zowat de meest gehoorde reactie zijn in mijn berichten. Ook in het hoofd van dichte vrienden is Albanië blijkbaar nog altijd dat obscure land van de drugsmaffia en de bloedwraak. Ik kan alleen maar zeggen dat de boottocht op het meer van Komani of de desolate autoroute van Korçë naar Përmet bij het mooiste horen wat ik ooit zag.

Maar leer ik Mirand en de cultuur van zijn land wel beter kennen op die toeristische plekken, vraag ik me al snel af. Misschien niet. De Albanezen zijn – anders dan wij tweeën – helemaal geen wandelaars. Tussen Valbona en Theth treffen we meer inwoners van Hawaï (twee) dan locals (één). En als we in ons hotel in de bergen van Llogara informeren naar het startpunt voor de beklimming van de Maja Thanasit, zie ik in de ogen van de hoteleigenaar maar één vraag: ‘Waarom zou je dat willen als je ook op het panoramisch terras kunt genieten van het uitzicht?’ Dat is hoe veel jonge Albanezen vandaag reizen: met de selfiestick en op hoge hakken, met de auto van trekpleister naar trekpleister.

https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/02/12/ef7f9bfa-8833-11ec-b5e3-29123d779dff.jpg?width=1152&format=jpg

Alles kan, maar niet volgens plan

Na afloop van onze twaalfdaagse reis zijn we bovendien op meer plekken in Albanië geweest dan veel van Mirands oudere familieleden. Niet verwonderlijk. Tijdens het communisme was reizen voor locals verboden, en toen het eenmaal kon, was er geen geld. Ook nu hebben we Albanezen ontmoet die zo afgelegen wonen dat je hun dorp alleen te voet of met de ezel kunt bereiken. Toerisme is het laatste van hun zorgen. Onze reis verloopt dan ook niet zonder schuldgevoelens. De eeuwige kwelling van migranten die hun thuisland hebben ingeruild voor ‘betere’ oorden, laat ik me vertellen. In pakweg Zuid-Afrika gingen we zonder schroom iedere dag op restaurant, in Albanië voelen we soms gêne over al die restaurantbezoekjes die ons vaak minder kosten dan een huisbereide maaltijd in België.

Toch zijn veel dingen mij duidelijker geworden. De omstandigheden waarin Mirand opgroeide dringen hier pas echt tot me door. De paranoïde dictator Hoxha liet verspreid over het hele land zo’n 700.000 bunkers bouwen om de bevolking te beschermen tegen een mogelijke aanval vanuit het buitenland. In de tot museum omgebouwde bunkers in Tirana zie ik voor het eerst beelden van Albanese gelukszoekers die doodgeschoten worden als ze tijdens het communisme de grens proberen over te steken. Ik lees er over de Sigurimi, de alomtegenwoordige spionnen die je met hun gesofisticeerde technieken zelfs in je eigen huiskamer konden afluisteren. In de bunker worden Mirands meest gruwelijke jeugdverhalen wel heel tastbaar. Gelukkig vallen er ook vrolijke jeugdherinneringen te rapen. In Radio Bar Tirana bijvoorbeeld, een cocktailbar die is volgestouwd met radio’s, decoratie-objecten en memorabilia uit het communisme, spoelen we de zwaarte weg terwijl Mirand zijn speelgoed van vroeger terugvindt.

Ik begrijp ook beter waar de wortels liggen van Mirands aanleg voor een leven zonder agenda, weekmenu’s of to-dolijstjes. Vrienden van vroeger terugzien, dat is hier gewoon een Whatsappje sturen op de dag zelf, als je hen al niet spontaan tegen het lijf loopt. Bijna nooit verlopen dingen hier volgens een plan. Op restaurant in Albanië kun je een menukaart krijgen, die tien minuten bestuderen, een weldoordachte keuze maken en vervolgens te horen krijgen dat ze niks van het menu hebben. Tegelijk is bijna alles mogelijk. Dat zie je het duidelijkst in het verkeer: van fietsers die tegen de richting in rijden op de autosnelweg, tot de koeien, geiten, paarden en ezels die je zelfs op drukke straten in de binnenstad tegenkomt. Al snel heb ik dan ook begrepen dat het antwoord op elke ‘denk je dat het mogelijk zou zijn om …’ kan beantwoord worden met een ‘ja’. ‘Kan ik twee voorgerechten nemen in plaats van een hoofdgerecht?’ ‘Ja, tuurlijk. Misschien wil je wel eerst een dessert en dan een aperitief?’ ‘Kan ik een uurtje gaan fitnessen zonder me lid te maken van een club?’ ‘Ja, waarom zou zoiets niet kunnen?’ ‘Kan ik snel een foto nemen in het huis van de Albanese schrijver Ismail Kadare, ook al is het pand in verbouwing?’ ‘Tuurlijk, de aannemer kan zelfs een uurtje vrijmaken voor een rondleiding.’





Charmante pogingen tot integratie

Reizen door Albanië is een eeuwige oefening in loslaten van structuren en regeltjes die het leven in België doorgaans vorm geven. Dat merk ik eens te meer tijdens de twee weken vlak bij de schoonfamilie in Shkodër. ‘Gaan we iets eten met je nonkel en tante of alleen koffiedrinken?’ ‘Ik weet het niet, dat zien we wel.’ ‘Om hoe laat is er afgesproken?’ ‘Gewoon, als we klaar zijn.’ Het begrip comfortzone wordt hier elke dag opgerekt. Een microavontuur lonkt altijd: een avond begint rond het vuur bij een familie in de bergen, en je wordt binnengeroepen door een onbekende voor raki omdat het regent. De behulpzaamheid en gastvrijheid van Albanezen onderweg is bovendien grenzeloos. Guesthouses in de bergen bellen na of we na een lange wandeling goed zijn aangekomen, buschauffeurs betalen tijdens een stop zomaar onze koffie en de halve bevolking van Gjirokaster snelt toe als we met de wagen in panne vallen.

De reis heeft me dus wel wat nieuwe aanknopingspunten gegeven, alsof ik een extra handleiding heb gekregen. Maar een vakantie staat natuurlijk ver van het echte leven af. Tijdens het slotstuk van de reis – twee weken telewerken vanuit Mirands geboorteplek – doen we een ultieme poging om zo dicht mogelijk bij een lokaal leven te komen. We huren een appartementje in een communistisch blok, beginnen de werkdag met een straffe kafe, kuieren na het werk, bij zonsondergang, door de voetgangerszone, maken op onze vrije dag byrek – gevulde filodeegpastei – met Mirands moeder. Check, check, check! Al na een paar dagen kent de bakker op de hoek onze naam, weet de eigenaar van de koffiebar hoe we onze koffie het liefst hebben en kick ik erop om bij het eten ‘një shishe të madhe me ujë të gazuar dhe dy gota verë të kuqe’ (een grote fles spuitwater en twee glazen rode wijn) te bestellen.

Onze poging tot integratie is charmant, maar het daagt ons al snel dat ‘living as the locals do’ een ijdel verlangen is, ook voor Mirand. Het begint aan de oppervlakte. Om 12.00 uur hebben we scheurende honger, onmogelijk dus om op werkdagen te wachten op die late lunch met Mirands moeder. En al mijn kleine pogingen om Albanees te leren ten spijt, verder dan wat smalltalk kom ik niet. Ik vervloek het feit dat ik een lief koos in wiens thuisland hallo wordt vertaald als ‘përshëndetje’. Pakweg ciao bekt toch makkelijker dan ‘mirupafshim’. Andere keren vrezen we dat we meer local willen zijn dan de locals. Wat voor leven recreëren we door onze tomaten bij een kraampje op straat te kopen? Alvast niet dat van Mirands hoogopgeleide vrienden die ons mee uit eten nemen naar de high-end restaurants van Tirana.

Hoe zouden WIJ hier leven als we hier woonden? Het is een vraag waarop we het antwoord nooit zullen weten. En misschien is het ook helemaal niet relevant. Laten we maar gewoon onszelf zijn, besluiten we een paar dagen voor onze terugkeer. ‘Wat doen we morgen?’ vraag ik nog. ‘Ik heb om 12.00 gereserveerd voor de lunch, daarna kunnen we het kasteel van Rozafa bezoeken als je wilt’, zegt Mirand. ‘Perfect,’ zucht ik tevreden. ‘Maar dat laatste zien we dan morgen wel.’

Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op zaterdag 12 februari 2022.

