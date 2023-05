Saudische oliegigant Aramco boekt kwartaalwinst van 31,9 miljard dollar

Aramco, de grootste olieproducent ter wereld, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 31,9 miljard dollar (zo’n 28,9 miljard euro) winst gemaakt. Een gigantisch bedrag, maar toch bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode vorig jaar door de dalende olieprijs.

Ondanks de winstdaling kondigde Aramco een extra dividend aan, ‘dat 50 à 70 procent’ van de jaarlijkse vrije cashflow van het bedrijf zal uitmaken. Het bedrag wordt samen met het jaarresultaat vastgelegd.

Het extra dividend is goed nieuws voor de staatskas van Saudi-Arabië. De inkomsten uit de oliesector dienen om het ambitieuze hervormingsprogramma ‘Vision 2030’ te financieren. De overheid controleert zo’n 90 procent van de aandelen van Aramco, en nog eens 8 procent van die aandelen zit bij het staatsinvesteringsfonds.

Vorig jaar keerde het oliebedrijf in totaal voor 75,8 miljard dollar dividenden uit.

