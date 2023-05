Onderzoek rond Keniaanse sekte brengt orgaanhandel aan het licht

Het onderzoek naar de Keniaanse sekte, waarvan leden zichzelf verhongerden om dichter bij Jezus te komen, gaat voort. Autopsieën op de lichamen van slachtoffers brengen steeds meer gruwelijke details aan het licht over hoe ze om het leven zijn gekomen.

Uit autopsierapporten blijkt dat de slachtoffers, die tot de christelijke Good News International Church sekte behoorden, waarschijnlijk ook het slachtoffer zijn van orgaanhandel. ‘Bij sommige lichamen die tot nu toe zijn opgegraven, ontbreken er organen’, zei politiehoofdinspecteur Martin Munene volgens de Amerikaanse krant Nation.

Sommige sekteleden – onder wie ook kinderen – werden evenwel gewurgd of verstikt, zegt Johansen Oduor, die aan het hoofd staat van de forensische dienst.

De politie probeert de vermeende sekteleider Paul Mackenzie in verband te brengen met het oogsten en verhandelen van menselijke organen. Hoofdinspecteur Munene zei dat veel van de volgelingen van Mackenzie vermist zijn en vermoedelijk op mysterieuze wijze zijn gestorven.

‘Er wordt aangenomen dat de handel in menselijke organen een goed gecoördineerd netwerk is, waarbij verschillende spelers betrokken zijn. Het vermoeden bestaat dat er nog meer lichamen begraven liggen op het uitgestrekte terrein van meer dan 1.000 hectare’, aldus de officier.

Zeer georganiseerde misdaad

Minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki meldt dat de opgravingen in het Shakahola-woud hervat zijn, nadat ze enkele dagen waren opgeschort wegens het slechte weer. ‘We hebben veel meer graven in het bos gevonden, en daarom vermoeden we dat dit een zeer georganiseerde misdaad was’, zei Kindiki aan persagentschap Reuters.

De staat vermoedt dat televangelist Ezekiel Ombok Odero deel uitmaakt van dat netwerk van sekteleider Mackenzie. Odero is eigenaar van de New Life Prayer Centre and Church, een kerk waar slachtoffers van Mackenzie vermoedelijk op spirituele interventie kwamen. Hij wordt verdacht van hulp bij het witwassen van geld voor Mackenzie. Volgens gerechtelijke documenten die Reuters kon inkijken, werden ‘enorme geldtransacties’ naar Odero’s bankrekeningen getraceerd. De transacties houden vermoedelijk verband met de verkoop van huizen van Mackenzie’s volgelingen.

Vorige week werd de predikant Ezekiel Odero opgepakt in het kader van het onderzoek, maar hij werd op borgtocht vrijgelaten. Vrijdag nog hadden de procureurs gevraagd om Odero nog dertig dagen langer in de cel te houden, maar de predikant werd vrijgelaten na de betaling van 1,5 miljoen Keniaanse shilling – ongeveer 10.000 euro. Hij moet zich twee keer per week bij de politie melden en mag zich niet over de zaak uitspreken. Mackenzie zelf blijft in hechtenis in afwachting van verder onderzoek.

