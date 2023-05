Het kan wel degelijk: de beste tips om avontuurlijk te reizen met kinderen (+bloopers)

Trekt u met de kinderen naar een vakantiepark, inclusief animatie en zwembad? Dan gaat u op vakantie. Het openbaar vervoer nemen in een grootstad, plonzen in fonteinen, slapen onder de sterrenhemel: dat is reizen. Maar hoe voeg je meer reizen toe aan je vakantie? Maaike Van Melckebeke, moeder van twee kleuters en een baby, trekt lessen uit de tips van lezers en een gezinsreis naar Tenerife.

Het is 4.30 uur op een doordeweekse dag in maart. We laden drie kinderen en twee zorgvuldig gepakte, zware koffers in de auto en vertrekken richting Zaventem. De bestemming: Tenerife. Geen familiehotel-met-kidsclub in het warme zuiden, maar het kleinere Playa San Juan, aan de westkust. Er is een huurauto geboekt. In de rugzak zit, tussen de rijstwafels en luiers, een lijst met pittoreske stadjes en ongerepte natuurpracht. Zou het lukken om die aan de reis toe te voegen?

Nu het nog kan

‘Geniet ervan, nu het nog kan.’ Iemand vertrouwde het me ooit goedbedoeld toe, toen mijn man en ik voor twee weken naar Canada vertrokken. Wat ze bedoelde: met kinderen is dat niet meer mogelijk. Want vakantie met klein grut, dat is sleuren. Je doet het beter niet te ver en met het nodige comfort. Lees: een bungalowpark met gerieflijke keuken en subtropisch zwembad. Prima voor wie dat leuk vindt, mij leek het even ontspannend als een tandartsbezoek – en duurder.

Maar wie kinderen heeft, weet dat vermoeidheid en liefde een mens tot rare dingen bewegen. Zoals een vakantie boeken bij het grootste subtropisch zwembad van het land. Toegegeven: de kinderen vonden het geweldig. Maar de reiskriebel bleef. We droomden van echte reizen, we wilden de grilligheid omarmen en op avontuur trekken. We zijn duidelijk niet de enigen.

‘Als de tijd en het budget er zijn, proberen we zo veel mogelijk te reizen’, zegt psychologe en influencer Lies Clerx. Wanneer we haar contacteren, is ze net op vakantie in Florida, met haar man en vier kinderen. Haar oudste dochter is bijna 12, haar jongste zoontje 8 maanden. ‘We hebben dat ook gedaan, een all-in in Turkije. Dat blijft leuk. Maar het liefst ontdekken we de wereld op een actieve manier. De jonge leeftijd van onze kinderen heeft ons nooit afgeremd om ver te reizen.’

Dat het beeld van de behoudsgezinde Vlaming nuance vraagt, blijkt ook na een kleine oproep. In geen tijd stroomt onze mailbox vol met reisverhalen. Kajakken met een vierjarige in Tahiti, een roadtrip door de Balkan met de tent en twee peuters, drie maanden rondtrekken in Zuidoost-Azië: bedenk een avontuur, en iemand ondernam het al met zijn kinderen.

Wellness in het vliegtuig

Niet toevallig kiezen veel mensen met kinderen voor een ‘traag’ vervoersmiddel zoals het openbaar vervoer, de wagen of zelfs de fiets. Je kunt regelmatig stoppen en je reist op het ritme van je kinderen. Wie ver wil, moet noodgedwongen het vliegtuig op. Maar mijn twee kleuters blijven niet eens een maaltijd lang aan tafel zitten, hoe moet dat dan in zo’n toestel?

Met een bang hart, snacks en een inderhaast samengeraapt pakket van stripalbums en waterkleurboeken stijgen we om 7.30 uur op. En wat blijkt? Wat niet lukt op de grond, kan wel op tien kilometer hoogte. Of toch min of meer. Na een half uur heen-en-weer rennen door het gangpad, is er het waterkleurboek. En daarna – deus ex machina! – brengt het snackwagentje redding. Uiteindelijk vallen ze in slaap. Hebben we ze even goed liggen met dat vroege vertrekuur. De baby die ’s nachts anders om de twee uur present is, slaapt aan één stuk door in de draagzak, bedwelmd door het geluid van de motor. Zo’n baby in de zak blijkt trouwens een prima ijsbreker. Bejaarde medepassagiers – Tenerife, weet u nog – delen een milde glimlach, en aan de wc is het gezellig keuvelen met andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten.

‘Hoe vaker je reist, hoe minder onoverkomelijk het voelt. Hoewel een lange vlucht en transfers in de luchthaven altijd spannend zijn’, mailt lezeres Aurelie Vanstappen. Ze woonde met haar gezin een tijdlang in het buitenland en nam haar kinderen mee op reis naar onder meer Singapore, Taiwan en Tahiti. Haar tips: ‘Spreek met je partner af wie wanneer gaat slapen, zo heb je de meeste kans op wat slaap. Neem altijd reservekleding mee en verpak die per setje, zo hoef je niet te graven.’ En, als frisse extra: ‘De lavabo op de vliegtuig-wc leent zich prima voor een spa-moment met de baby. Een voetbadje brengt meteen wat rust.’

Lezer Ward Dossche (71) gelooft dan weer in een goede voorbereiding. Hij reisde met zijn vier kinderen meerdere keren naar de VS. ‘We deden in 1991 eerst navraag over de mogelijkheden voor kinderen, vooraleer we een vliegtuigmaatschappij kozen. Sabena bood bitter weinig. Daarom vlogen we met KLM, een heel ander verhaal. Er waren kindermenu’s en speeltjes, de kinderen mochten zelfs op bezoek in de cockpit. Ook het filmprogramma werd aangepast. Er waren in die tijd nog geen individuele schermen, dus keek het hele vliegtuig – met het nodige gemor – naar Beethoven in plaats van The hunt for Red October.’

Dobberen na de kerk

Na de vlucht en de busrit gaat het zeuren tijdens de autorit crescendo. Op dag één op Tenerife blijft het lijstje in de rugzak. Niemand heeft nog zin om opnieuw in de auto te stappen, en het zwembad lonkt. Het water biedt ook de rest van de reis een ideale tegenhanger voor wandelingen en cultuur: de oudsten bezoeken voorbeeldig mee kerkjes in Garachico, als we hen beloven dat ze in de namiddag mogen ronddobberen.

Afwisseling en voor elk wat wils blijken ook huisregels bij de ervaren reizigers. Lies Clerx: ‘We maken duidelijke afspraken en geven de tieners ook zeggenschap. Zo gingen we naar het Peppa Pig Theme Park in Orlando – vooral leuk voor de kleintjes – maar trokken we in de namiddag ook nog naar Legoland. Een wondermooie snorkelbeleving kon alleen met onze ervaren zwemmers. Mijn man ging met de groten het water in, ik zorgde ondertussen voor afleiding (spelletjes en knabbels) voor de kleintjes. Altijd fijn om daarna weer met zijn zessen op pad te gaan, maar dat opsplitsen is soms noodzakelijk.’

Om te ontprikkelen ligt een hotelzwembad voor de hand, maar met wat creativiteit vinden ouders overal mogelijkheden. Pieter Rahier trok met zijn gezin vijf weken met een camper door Nieuw-Zeeland. ‘We checkten altijd de kinderactiviteiten op de plaatsen waar we kwamen. Dat kan iets verrassends zijn, maar vaak is het al de moeite te ontdekken hoe ze in het buitenland een kinderboerderij aanpakken.’ Bijna iedereen is het erover eens: zoek het niet te ver. Voor een kind biedt een fontein evenveel plonspret als een viersterrenzwembad.

Staat er een activiteit op je afvinklijst die écht niet kinderproof is? Ook dan zijn er oplossingen. Ellen Bellon en haar partner gaan vaak met vrienden op reis. ‘We duiken, klimmen en doen aan toerskiën. Hobby’s die moeilijk combineerbaar zijn met kleine kinderen. Daarom gaan we op vakantie met vrienden die dezelfde interesses delen en wisselen we de zorg voor de kindjes overdag af.’

Op het ritme van je kind

Sleurden we de eerste gezinsvakantie nog bedjes, stoelen en speelgoed mee, dan was onze eerste vliegreis met vijf – noodgedwongen – een pak lichter. En wat blijkt? Dat lukt ook. Voor veel lezers is het allang geen geheim meer. Titus (8) en Josse (6), de zoontjes van Sanne Van de Werf dragen op gezinsreizen intussen hun eigen trekrugzakjes. ‘Kinderen hebben minder luxe nodig dan wat iedereen denkt. Het belangrijkste is aandacht van hun ouders, en ruimte en vertrouwen om op avontuur te gaan.’

Dat avontuur – of dat nu een fietstocht in de Ardennen is of een bergbeklimming op Sicilië – doe je het best met aandacht voor het ritme van je kinderen. Dat laatste is heilig, klinkt het eensgezind bij reizende ouders. Een avondritueel – boekje lezen, tandenpoetsen – gaat ook in de tent. En een dutje overdag is het beste wapen tegen een woedeaanval. ‘We deden met ons dochtertje van 9 maanden lange stukken te voet in New York, zo kon ze slapen in de buggy’, vertelt Annelies Maes. ‘Werd ze wakker, dan zochten we een parkje op, zodat ze kon kruipen en spelen.’



Faalverhalen

Een dut in de buggy of draagzak is meegenomen, maar lukt niet altijd. Op de hotelkamer op Tenerife blijken lange dutjes al helemaal een utopie, waardoor mijn man noodgedwongen zijn geplande fietsdag verruilt voor een uurtje lopen. Ook de tocht op een vulkaan valt in het water. Na een rit van twee uur halen we de kinderen uit de auto, terwijl doorgewinterde wandelaars ons – in volle uitrusting – meewarig aankijken. Aan de kust mag het dan 20 graden zijn, hierboven flirt de temperatuur met het vriespunt. Daar zijn onze shorts niet op voorzien. We duiken opnieuw de auto in en picknicken een dorpje lager.

Research is belangrijk, weet ook Aurelie Vanstappen. ‘Mijn man heeft de kinderwagen tijdens onze wandeling op het Japanse eiland Enoshima de hele tijd meegedragen, bij 38 graden en een hoge luchtvochtigheid. Het eiland bestond uit middeleeuwse trappen. Dom, want de draagzak lag gewoon in de auto.’

Ook met voldoende voorbereiding kan het al eens tegenzitten, blijkt uit onze mailbox. Een gezin dat in Taiwan met hulp van een vertaalapp op zoek moet naar een product tegen hoofdluizen, ouders die hun zoon in Rome op een overvolle bus zien springen net voor die wegrijdt, een kakbroek in een monsterfile in Slovenië … Voor elke idyllische foto loopt er ook een faalverhaal binnen.

Ellen Bellon: ‘Reizen met kinderen vereist meer planning, maar tegelijk moet je ook meer loslaten. Toegegeven, dat is soms lastig, maar je neemt ook meer de tijd om ergens echt te zijn. Je komt op plaatsen waar je anders niet zou komen, je leert je kindjes plots veel beter kennen en er is tijd om samen te spelen.’

‘Bijna zo leuk als Sint-Idesbald’

Na zes dagen zit de vakantie op Tenerife erop. Vlak voor we de huurauto afleveren, vraag ik de oudste wat hij nu het leukste vond. We hebben vulkanen gezien, woeste golven gevoeld, rondgewandeld in pittoreske stadjes, bananenplantages en botanische tuinen. We hebben verse vis geproefd en zonsondergangen gezien in meer pastelkleuren dan de stiftendoos van mijn zoon rijk is. Maar de vijfjarige antwoordt kordaat: ‘Het zwembad.’

Dat kinderen van een reis niet altijd meenemen wat we graag zouden willen, blijkt uit wel meer verhalen. Zo liet de zoon van Brenda Froyen zich na een maand reizen door Patagonië, inclusief walvissen spotten, ontvallen: ‘Oh mama en papa, Argentinië is bijna zo leuk als Sint-Idesbald’ – het jaarlijkse verlof bij de grootouders aan de kust. De kinderen van Freddy De Ruyter, twintigers ondertussen, weten niet meer dat ze op hun tiende door Barcelona wandelden, maar hebben wel levendige herinneringen aan een kapotte tuinslang in de Ardèche.

Het doet er niet toe, redeneert fervente reizigster Lies Coppens. ‘Het gaat me niet om de herinneringen aan die reizen, daar zijn ze nog veel te jong voor. Het gaat om het gevoel van eenheid. Je band wordt versterkt door zo intens samen te zijn. Dat gevoel zullen ze onthouden.’ En ze ziet meer voordelen. ‘Mijn zoontjes zijn erg zelfstandig, voelen zich op hun gemak in nieuwe omgevingen en hebben veel vertrouwen in andere mensen. Door de wereld te zien, leren ze dat er verschillen zijn en dat niet iedereen op dezelfde manier leeft of denkt.’

En de ouders? Kom je uitgerust terug van zo’n reis? Lies Clerx: ‘Dat hangt van de jetlag af, maar ik merk dat onze batterijen echt opgeladen zijn. Van de zon, van de tijd samen en moetjes die vervaagden. Er waren ook momenten dat een van ons zei: dit nóóit meer. Maar dat hoort gewoon bij reizen met kinderen. Elkaar weer van dichtbij mogen ervaren, zonder veel omhanden, dat vind ik puur geluk.’

TIPS VOOR AVONTUURLIJKE OUDERS

• Reis licht. Overal ter wereld groeien kinderen op, overal vind je luiers, vochtige doekjes en speelgoed in de supermarkt.

• Toch investeren? Altijd handig: een lichtgewicht bedje/tentje voor een baby, packing cubes (stoffen zakjes om bagage te verdelen) en een stoelverhoger (stoffen zitje waarmee je elke gewone stoel omvormt tot kinderstoel).

• Vraag op tijd paspoorten of kids-ID’s aan. Dat laatste duurt in de meeste gemeentes zo’n drie weken. Er is een spoedprocedure, maar die kost beduidend meer.

• Vliegreis? Bij de meeste vliegtuigmaatschappijen kun je kosteloos een buggy of autostoel inchecken. Voor lange vluchten zijn vaak gratis babybedjes ter beschikking.

• Lange autorit? Maak een autoslinger: papieren ringetjes (een voor elk uur, met reserve in het geval van file) waarin je rebussen, spelletjes en af en toe ‘autocadeautje’ schrijft. Per uur mogen de kinderen een ringetje openmaken.

• Sla snelwegparkings over en lokaliseer de Ikea’s langs de route. Het is er veiliger parkeren, het toilet is proper, kinderen kunnen even rondrennen en je kunt er betaalbaar eten.

De foto’s bij dit artikel komen uit de familiealbums van respectievelijk Ellen Bellon, Chloë Curtoud, Maaike van Melckebeke en Sanne Van de Werf, die elk op hun foto het auteursrecht behouden.

Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op zaterdag 30 april 2022.

