Tiende maand op rij minder vacatures in Vlaanderen

Het aantal vacatures in Vlaanderen is in april voor de tiende maand op een rij gedaald. Arbeidsbemiddelaar VDAB voegt er wel aan toe dat het aantal vacatures een jaar geleden heel hoog lag.

Tijdens de maand april werden 24.964 vacatures rechtstreeks aan de VDAB gemeld, 18,5 procent minder dan in april 2022. De VDAB merkt wel op dat het aantal vacatures een jaar geleden heel hoog lag.

De voorbije twaalf maanden (mei 2022 - april 2023) ontving de VDAB 361.493 vacatures. Dat is een daling met 9,2 procent tegenover het jaar daarvoor. De VDAB benadrukt dat het aantal vacatures ondanks die daling nog altijd hoger ligt dan voor het begin van de coronacrisis.

‘We kunnen nu van een trend spreken: er is een lichte afkoeling ten opzichte van voorgaande jaren’, zegt VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel aan Belga. ‘Maar het aantal vacatures blijft op een hoog niveau, dus de krapte op de arbeidsmarkt is nog niet weg.’

Over twaalf maanden bekeken waren er vooral meer vacatures in de sectoren financiële diensten, overige dienstverlening en de bouw. In bedrijfstakken als textiel, kleding en schoeisel, metaal, hout- en meubelindustrie, en chemie, rubber en kunststof lag het aantal vacatures daarentegen minstens een kwart lager dan een jaar eerder.

