Alsjeblief, Georges-Louis, noem zelfoverschatting geen kwetsbaarheid

Kwetsbaar, de deelname van Georges-Louis Bouchez aan ‘Special forces’? Dat is een nieuw hoogtepunt in de uitholling van het begrip kwetsbaarheid.

Eva Berghmans

‘In Special forces heeft hij gedurfd zich kwetsbaar en nederig op te stellen’: de woordvoerder van Georges-Louis Bouchez gaf een creatieve draai aan de opgave van de MR-voorzitter in het militaire tv-programma. De woordvoerder zal wel trots geweest zijn op zijn vondst. Noem iets of iemand kwetsbaar, en het is haast onmogelijk om er nog kritiek op te hebben, want wie trapt op wat kwetsbaar is, toont zichzelf meteen harteloos. De enige gepaste menselijke reactie op kwetsbaarheid, is medeleven.

Lees ook

Dat een woordvoerder van een politicus met het begrip kwetsbaarheid komt aanzetten, is een teken aan de wand. Het lijkt erop dat de kwetsbaarheid daarmee dezelfde weg op gaat als de authenticiteit, waarvan de betekenis uitgehold raakte omdat reclamemakers ze massaal als verkoopargument gingen inzetten.

Kwetsbaarheid heeft in het publieke leven lang geen rol gespeeld. In de politiek en in het bedrijfsleven werd kwetsbaarheid tot enkele jaren geleden beschouwd als een zwakte – echte mannen huilen niet, dat riedeltje. Kwetsbaarheid was, hooguit, iets voor thuis. Dat ook bedrijfsleiders en politici zich tegenwoordig al eens kwetsbaar mogen tonen, danken we aan Brené Brown, die ruim tien jaar geleden een bestseller te pakken had met De kracht van kwetsbaarheid.

Brown, professor aan de universiteit van Houston en aan een business school in Texas, heeft van de studie van kwetsbaarheid en schaamte haar levenswerk gemaakt. Ze heeft de voorbije jaren de wereld getoond hoe kwetsbaarheid en moed onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze heeft baanbrekende ideeën uit de niche van de zelfhulp gehaald. Dat een goede leider zich niet groter maakt dan hij of zij is, dat je beter werk levert als je kan zeggen dat je iets niet weet dan wanneer je pretendeert dat je de wijsheid in pacht hebt: allemaal aan haar te danken. Dat stoerdoenerij in de weg zit als je je werkelijk wil verbinden met anderen: vintage Brené Brown.

Van macho naar calimero

De herwaardering van de kwetsbaarheid kwam niets te vroeg – ze is cruciaal om bijvoorbeeld met nuance over de golf aan burn-outs te kunnen spreken. Het is maar als er een taal voor iets is, dat het zichtbaar wordt, dat er een maatschappelijk gesprek over mogelijk wordt. Helaas komen met dat gesprek ook de kapers op de kust, de mensen die zien waar de winst te halen valt. Kwetsbaarheid is trending, en ook de onkwetsbaren gaan ermee aan de haal.

Kwetsbaarheid gaat om zeggen wat je denkt en voelt, om durven te voelen en uit te spreken wat je voelt. Die zogezegde kwetsbaarheid van Bouchez is zo’n beetje het omgekeerde. Het was ‘een kinderdroom’, deel uitmaken van het leger, zei de woordvoerder ook nog, het had niets met politieke berekening te maken. En helaas, met zo’n job was de fysieke voorbereiding onmogelijk, en dan toch durven deelnemen: hoe kwetsbaar, hoe triest. Het is door al dat harde werken dat hij nu moest opgeven. Je moet het maar doen: opgeven en nog altijd hengelen naar bevestiging en applaus, in al je kwetsbaarheid. Van macho naar calimero, zonder met de ogen te knipperen.

Kwetsbaarheid en nederigheid inroepen als blijkt dat je je hand overspeeld hebt: dat is niet kwetsbaar, dat is kinderachtig. Bouchez heeft zichzelf niet voorbereid, en hij is zwaar tegen zijn limieten aangelopen, zowel qua fysiek kunnen als qua groepsdenken. Jezelf overschatten is iets heel anders dan jezelf kwetsbaar opstellen. Kwetsbaarheid inzetten om jezelf te wapenen tegen kritiek is een vorm van manipulatie. Een beetje zoals je ook mensen hebt die je een geheim vertellen, niet omdat ze je vertrouwen, maar omdat ze willen testen of je het kan bewaren, of omdat ze je op jouw beurt een geheim willen ontlokken.

Bouchez’ misbruik van het woord kwetsbaarheid is kwalijk – onvermijdelijk raakt een term als kwetsbaarheid bezoedeld door ondoordacht gebruik van mensen zoals hij, mensen met macht, die ongegeneerd naar beneden trappen. De echte kwetsbaren zijn onder meer die mensen die Bouchez graag viseert in zijn voorstellen. Het zijn de langdurig werklozen, de langdurig zieken, de mensen in armoede, de mensen die niet mee kunnen in de hypercompetitieve regionen van de samenleving: allemaal mensen die bij Bouchez op weinig medeleven kunnen rekenen. Dat uitgerekend hij zich nu beroept op zijn kwetsbaarheid om wat medeleven bij het grote publiek op te wekken, getuigt van een opportunisme dat aan cynisme grenst.

Lees ook