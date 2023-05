E17 ter hoogte van Lokeren afgesloten door ongeval met vrachtwagen

De E17 ter hoogte van Lokeren richting Antwerpen is kort na de middag volledig afgesloten door een ongeval met een vrachtwagen. Dat meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Drie rijstroken en de pechstrook zijn versperd.

Het ongeval vond plaats rond 13.15 uur, meldt Bruyninckx. De chauffeur verloor om een onbekende reden de controle over het stuur waardoor het voertuig dwars op de weg belandde, met de cabine tegen de betonnen middenberm. Er vielen geen gewonden.

Momenteel staat er zes kilometer file, maar de file groeit snel aan, waarschuwt Bruyninckx. Ook in de richting van Gent is een kijkfile ontstaan. De vrachtwagen moet nog worden getakeld, dus de hinder kan nog een tijdje aanhouden.

Het verkeer op de E17 in de richting van Antwerpen wordt in Lokeren van de snelweg gehaald en kan er in Waasmunster opnieuw op. Wie van Gent naar Hasselt rijdt, gaat het best via Brussel. Naar Antwerpen rijden kan via de R4 in Gent en de E34 of opnieuw via Brussel en vervolgens de E19.