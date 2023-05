Zuid-Frankrijk verbiedt verkoop van zwembaden om water te besparen

In het zuiden van Frankrijk wordt vanaf woensdag de verkoop van zwembaden verboden en in sommige dorpen is het water gerantsoeneerd. Gaat Frankrijk een verschroeiende zomer tegemoet en wat betekent dat voor toeristen?

De zomer van 2022 was al uitzonderlijk heet en droog. Maar ook nadien, en zeker de jongste maanden, is er in het zuiden van Frankrijk amper regen gevallen. Gevolg: het watertekort wordt precair. Volgens de Franse autoriteiten dreigen 2.000 dorpen en steden deze zomer in de problemen te komen. President Macron heeft daarom een maximumgrens bepaald voor het waterverbruik in Zuid-Frankrijk: wie daarover gaat, betaalt gevoelig meer.

In het departement Pyrénées-Orientales mogen de mensen vanaf woensdag bovendien hun auto niet meer wassen of het gazon besproeien. En bovengrondse zwembaden mogen er niet meer worden verkocht.

Geen drinkwater meer

Onze landgenoot Jeremy Van Ael heeft er een vakantiehuis – met zwembad – dat hij te huur aanbiedt. Ook hij merkt de gevolgen van de droogte. ‘Het water in onze waterput staat merkelijk lager dan andere jaren.’

Maar toeristen hoeven zich niet te laten afschrikken door de strengere regels, zegt hij. ‘Ja, een nieuw zwembad kopen mag niet meer, maar de meeste vakantiehuizen hebben hier al een zwembad en die mogen voorlopig wel nog worden bij­gevuld. Dat moet zelfs, om hy­giënische redenen. Zo blijft de waterkwaliteit op peil en riskeert wie erin zwemt geen infecties.’

Of er ook een verbod komt op het bijvullen van zwembaden, is koffiedik kijken, zegt Van Ael. ‘Maar ik denk dat zo’n verbod geen al te slim idee zou zijn. Wie zich niet meer in een zwembad kan verfrissen als de thermometer naar de 40 graden gaat, zal koelte zoeken onder een frisse douche. Als iedereen dat massaal doet – en dat zal gebeuren bij zo’n verbod – riskeert men nog meer water te verbruiken.’

In het dorp van Van Ael is de toestand nog niet ramp­zalig. ‘Hier in de streek zijn er verschillende microklimaatjes. In vier dorpjes iets zuidelijker is de toestand wel bijzonder zorgwekkend. Die vier dorpen hebben de pech dat er overal regen is gevallen behalve daar, op dat kleine plekje.’ Er is zelfs geen drinkbaar water meer. De in­woners van Bouleternère, Corbère, Corbère-les-Cabanes en Saint-Michel-de-Llotes hebben nu een keer per week recht op een pakket mineraalwater.

Ook in andere populaire vakantiestreken in Zuid-Frankrijk maken de uitbaters van vakantieverblijven zich zorgen. ‘Het wil maar niet goed regenen hier’, zegt Veronique Rooryck. Zij heeft in de buurt van Cavaillon in de Provence een B&B. ‘Het gemeentebestuur heeft hier ook al een paar restricties afgekondigd. We mogen overdag de planten niet meer water geven, en auto’s wassen wordt afgeraden. Waarschijnlijk zullen die maatregelen nog verstrengen als de droogte blijft aanhouden in het zomer­seizoen.’

Nog geen paniek

In het departement Var, richting Côte d’Azur, is het traditioneel ook veel droger. Vorige zomer nog werd de streek geteisterd door zware bosbranden. Anne Matthys baat er sinds Pasen met haar man Dirk een gloednieuwe B&B uit. ‘Gelukkig stond hier al een zwembad, vol water’, zegt ze. ‘Het heeft hier de afgelopen dagen ook hard geregend. We waren dus wat verbaasd toen we berichten in de Vlaamse pers lazen dat er hier overal waterschaarste was. Dat is voorlopig niet zo. We moeten er wel voorzichtig mee omspringen, dat wel. Geen water verspillen dus, maar dat is de logica zelve.’

Bij de grote touroperators die reizen naar het zuiden van Frankrijk aanbieden, is voor­alsnog geen paniek te horen. ‘De reizen naar het gebied rond de Middellandse Zee verkopen nog altijd goed, zelfs beter dan vorig jaar. De mensen laten zich duidelijk niet afschrikken’, klinkt het bij Sunweb. Al sluit men niet uit dat dat kan veranderen. ‘Als de zomers daar jaar na jaar verschroeiend warm blijven, kan het best dat toeristen wat koelere streken zullen gaan opzoeken. Maar dat is nog niet voor meteen.’

