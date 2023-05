Pakistaanse ex-premier Imran Khan gearresteerd

De voormalige Pakistaanse premier Imran Khan is dinsdag gearresteerd toen hij voor een rechtbank in hoofdstad Islamabad verscheen wegens een van de vele corruptiezaken tegen hem. Dat hebben de Pakistaanse autoriteiten en Khans partij PTI meegedeeld.

Voor het gerechtsgebouw kwam het tot schermutselingen tussen de aanhangers van Khan en de politie. Bij een eerdere poging om Khan te arresteren, in zijn woning in Lahore in maart, kwam het ook al tot zware rellen tussen de politie en zijn aanhangers.

In april 2022 werd Khan na bijna vier jaar als premier afgezet door een motie van wantrouwen. Sindsdien stapelen de aanklachten aan zijn adres zich op. Khan heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeroepen tot nieuwe verkiezingen en massale protesten.

