Op bezoek bij zuster Katharina: ‘Schoonheid heeft voor mij te maken met echtheid. Iemand die zijn of haar roeping durft te volgen – wat die ook mag zijn – vind ik mooi’

Het was geen roeping, wel pure verwondering: toen beautyjournaliste Laure Vandendaele een foto zag van lachende kloosterzusters in een lavendelveld, naarstig plukkend voor hun cosmeticalijn, wist ze dat ze daar moest zijn. Bij zuster Katharina, die na lang twijfelen koos voor een leven in het slotklooster, waar ze intussen ook mee een beautylijn runt. ‘Tot voor kort was er nog een vrouwenklooster waar geen spiegels waren, om het idee van uiterlijke schoonheid volledig af te zweren. Dat werkte natuurlijk niet, want de vrouwen spiegelen zich in de ramen.’