Groen vraagt om canon niet ‘ideologisch te misbruiken’

Groen noemt de canon ‘evenwichtig’ en roept op om hem niet ideologisch te misbruiken.

Oppositiepartij Groen roept op de Vlaamse canon genuanceerd te gebruiken. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman noemt de canon een ‘evenwichtig instrument’ en roept op om hem niet ideologisch te misbruiken. ‘Het is aan de minister-president om erover te waken dat het eindresultaat niet ideologisch misbruikt zal worden.’

Meuleman waarschuwt dat ‘een door een politieke partij (Meuleman doelt op N-VA, red.) besteld instrument’ niet kan worden opgelegd in het onderwijs of in inburgering. Ze wijst er ook op dat de canon ‘evenmin de oplossing zal zijn voor de dalende kwaliteit van ons onderwijs’. Wel ziet ze in de canon een kans om het maatschappelijk debat aan te zwengelen en de samenleving te versterken. Die hoop sprak overigens ook Ben Weyts (N-VA) uit bij de voorstelling.

Lees ook