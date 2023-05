AFP zegt dat Messi gaat voetballen in Saudi-Arabië

Lionel Messi (35) kreeg maandagavond in Parijs nog de Laureus Award als Sportman van het Jaar overhandigd. In zijn dankwoord sprak de Argentijn opvallend lovend over zijn vroegere werkgever Barcelona en repte hij met geen woord over zijn huidige werkgever PSG. Dinsdagmiddag kwam het internationale persbureau AFP met de opvallende primeur: ‘Zijn vertrek richting Saudi-Arabië is een uitgemaakte zaak’.