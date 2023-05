De Russische president Vladimir Poetin haalt opnieuw uit naar het Westen tijdens zijn speech naar aanleiding van de Dag van de Overwinning.

Volgens Poetin is het Westen uit op de val van Rusland. ‘Er is een echte oorlog ontketend tegen het vaderland’, zei Poetin tijdens zijn toespraak op het Rode Plein, naar aanleiding van de Dag van de Overwinning. Vandaag herdenkt Moskou de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in 1945. ‘We zullen de inwoners van Donbas beschermen en we zullen onze veiligheid verzekeren’, klinkt het.

Poetin stelde dat de westerse elite haar wil probeert op te dringen aan anderen en de gevolgen van het nazisme is vergeten. Rusland wil volgens hem een ‘vreedzame toekomst’, maar het Westen zaait ‘haat en russofobie’. De Russische president verweet het Westen ‘traditionele waarden te vernietigen’ en een ‘systeem van roof en geweld’ te propageren. ‘Het doel van onze vijanden, en dat is niets nieuws, is de desintegratie en vernietiging van ons land.’

De toekomst van de Russische soevereiniteit hangt volgens de president af van de Russische soldaten in de zogeheten ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. ‘Iedereen bidt voor jullie’, zei hij. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Rusland heeft steeds zonder bewijs beweerd dat het land bedreigd werd door het Westen.

Volgens officiële cijfers marcheren ongeveer 8.000 soldaten over het Rode Plein. Onder hen zijn ook mannen die de voorbije maanden in Oekraïne vochten. Anders dan eerst was aangekondigd, waren ook buitenlandse gasten aanwezig. Zo zitten staatshoofden en regeringsleiders uit Wit-Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Armenië in de tribune. Rusland herdenkt op 9 mei de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland.

