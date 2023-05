Een vrouw strandde vorige week in een afgelegen gebied in het zuidoosten van Australië. Pas vijf dagen later werd ze gevonden door de politie. Al die tijd wist ze te overleven dankzij wat lolly’s en een fles wijn.

De 48-jarige Lillian Ip was onderweg naar de verjaardag van haar moeder, maar nam de verkeerde afslag en belandde al snel in een afgelegen gebied. Toen haar auto vast kwam te zitten had ze een groot probleem. Pas zestig kilometer verderop was er een bewoond gebied en door haar gezondheid kon ze niet ver lopen. Daarom besloot ze bij haar auto te blijven. ‘De enige vloeistof die Lillian bij had was een fles wijn die ze voor haar moeder had gekocht, want zelf drinkt ze geen alcohol,’ aldus een van de agenten.

De politie deed een grondige zoektocht in de buurt waar ze verdwenen was en spotte tijdens een vlucht over het heuvelachtige terrein plots de auto van de vermiste vrouw. Ip had al een afscheidsbrief geschreven, omdat ze dacht dat ze zou sterven. De politie vond het goed dat ze bij haar auto was gebleven, want hierdoor werd ze vrij snel gevonden. Ze had uitdrogingsverschijnselen en werd daarom meegenomen naar het ziekenhuis. Ondertussen is ze aan de beterhand.

Lees ook