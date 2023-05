De zes mooiste bergtochten van Europa

De bergen en heuvels van Europa vormen het toneel voor adembenemende langeafstandswandelingen. Reisschrijver Kevin Rushby versleet er zijn wandelschoenen met veel plezier, en zet zes routes op een rij die echt de moeite waard zijn.

Is deze zak niet te zwaar? Spannen mijn laarzen niet? Is mijn conditie wel goed genoeg? Zie ik eruit als een idioot in deze anorak? Niets zo krachtig als het vooruitzicht van een meerdaagse, kilometerslange wandeltocht om allerlei sluimerende angsten wakker te schudden en je wekenlang op voorhand uit je slaap te houden. En dan is er altijd die ene goeie ziel die erop staat dat je een bepaald voorwerp meeneemt: een loodzwaar boek over de voordelen van wandelen. Schitterend. Een selectie artisanale kazen en een fles champagne? Ik zal ze er wel op de een of andere manier inproppen. Ooit, in Jemen, gaf iemand mij zelfs een pistool mee, met de geruststellende woorden: ‘Hier – je zult het nodig hebben.’

En dan, uiteindelijk, begin je eraan. Je beweegt en ineens komt het besef dat je het zult halen, zolang je slaagt in de opdracht om de ene voet voor de andere te zetten. Je loost het boek en het pistool, schrokt het eten naar binnen, laat de drank vloeien. De zon komt op en de bergen verrijzen voor je neus. Met wat geluk zul je lange tijd geen auto’s, hoogspanningslijnen of geplaveide voetpaden tegenkomen.

Na een paar uur kijk je over je schouder en zegt: ik kan niet geloven dat ik al zo ver gekomen ben. Na een paar dagen zeg je: ik wil gewoon voor eeuwig blijven doorgaan! (Er zullen wel nog momenten komen waarop je spijt krijgt van die uitspraak.) Je bent de echte wereld binnengetreden. Je bent nu een echte langeafstandswandelaar in de Europese bergen geworden.



1. SCHILDERACHTIGE KLASSIEKER

De Malerweg, Duitsland

In 1766 vertrokken twee kunstenaars uit Dresden, Anton Graff en Adrian Zingg, op pad naar Saksen. Hun tocht leidde hen door het stadje Pirna naar het zuidoosten, waar ze een gebied van bergen, mistslierten en diepe valleien doorkruisten, dat nu op de grens ligt tussen Duitsland en Tsjechië. Andere schilders, onder wie Caspar David Friedrich, volgden al snel en trokken een romantische kunstbeweging en een liefde voor trektochten op gang.

In 2006 ging een nieuw wandelpad open, de Malerweg (het ‘Schilderspad’). De route van zo’n 116 kilometer groeide al snel uit tot een Duitse klassieker. Je legt de tocht gemiddeld af in acht dagen, die je langs zandstenen rotsformaties leiden als de Schrammtor en de Schrammsteine, waar het pad zich een weg baant door smalle kloven, vaak met ladders, richting spectaculaire uitzichten. Laat je gigantische rugzak thuis – je zult ermee vast komen te zitten – maar neem gerust een schetsboek mee.

Je vindt veel plekken om te overnachten langs het pad, maar ook enkele kampeerplaatsen, en je eigen tentje opzetten onder overhangende rotsen is toegestaan.

Zelf plannen: Vertrek bij Malerweg.de. Op hiking-navigator.com vind je een handige dag-per-daggids.

Een greep uit het kant-en-klare aanbod: Anders Reizen biedt een individuele reis aan vanaf 735 euro per persoon voor 7 nachten of 930 euro per persoon voor 9 nachten. In de prijs zijn alle overnachtingen, ontbijt en bagagetransport inbegrepen, waardoor je zelf alleen een lichte rugzak hoeft te dragen tijdens het wandelen. Zuiderhuis biedt een gelijkaardige reis aan in combinatie met een korte citytrip in Dresden vanaf 791 euro per persoon (voor acht dagen).

2. TONEEL IN DE LUCHT,

GESCHIEDENIS ONDER DE GROND:

Alta Via 1, de Dolomieten, Italië



Op de Alta Via 1 kwam ik voor het eerst in aanraking met de magie van de Dolomieten. We waren het pad naar onze berghut opgeklommen in volle zon. Maar toen de dag op zijn einde liep, kwamen vanaf de Adriatische Zee wolken aangerold die zich boven de pieken samenpakten tot dramatische donderkoppen, en die vervolgens – in de rode gloed van de ondergaande zon – langzaam uiteengerafeld werden door de wind. In al mijn jaren van bergwandelingen en klimmen was ik nog nooit getuige geweest van zo’n schouwspel. Uiteindelijk gingen we de hut in voor een warme, huisgemaakte maaltijd en vroegen we de manager of hij het spektakel buiten had gezien. Hij knikte, grijnzend: ‘Jazeker, elke avond.’

De Dolomieten, vernoemd naar een 18de-eeuwse Franse mineraloog, zijn het Italiaanse verlengde van de Alpen, die geregeld de Adriatische wolken naar zich toe trekken om er hun verbluffende pieken en rotsformaties mee te tooien. Cinque Torri, de ‘Vijf Torens’, is slechts een handjevol rotsen op de Alta Via 1, een wandelroute van het noorden naar het zuiden, die je meeneemt langs met bloemen bezaaide valleien, watervallen, steile bergkammen en een fascinerende geschiedenis. De meeste wandelaars starten in het noorden, aan het Lago di Braies (een aanrader, blijf er zeker een nacht) en doen er tien dagen over om het eindpunt te bereiken in La Pissa, zo’n 120 kilometer verder, maar je kunt de tocht evengoed in omgekeerde richting afleggen. Je kunt de route ook sneller afstappen, maar onderschat het terrein niet. Je kunt ook enkele via ferrata’s (‘ijzeren wegen’, met staalkabels uitgezette stukken parcours langs de rotswand) afleggen, maar daar heb je wel een klimgordel en touw voor nodig.

Wildkamperen is niet toegestaan, maar de verblijven langs de route zijn de moeite waard: er is de Rifugio Nuvolau, waar ik voor het eerst getuige was van het wolkentoneel, en voor de Nuvolau ligt de Rifugio Lagazuoi, een grotere maar zeker even aangename verblijfplaats, op een helling boven een complex van tunnels uit de Eerste Wereldoorlog. Er kunnen 70 mensen slapen en je raakt er via een kabelbaan, dus het is er een pak drukker, maar de panorama’s zijn er even adembenemend. Trek een dag uit om de tunnels en loopgraven te verkennen.

Zelf plannen: Meer info vind je op visitdolomites.com of in boeken als Trekking in the Dolomites van Gillian Price. Voor wandelkaarten zit je best bij de Tabacco-uitgaven.

Boek de berghutten zeker op voorhand, via dolomiti.org

Een greep uit het kant-en-klare aanbod: Op Bookatrekking.com kun je een individuele reis van 4 dagen boeken vanaf 410 euro per persoon, overnachtingen in rifugio’s, ontbijt en avondeten inbegrepen. Je rugzak moet je wel zelf dragen.

3. STALEN ZENUWEN

OP IJZEREN WEGEN:

Triglav, Slovenië

Met zijn amper 2.864 meter hoogte lijkt de Triglav misschien een bergje onder de Alpen, maar wees gewaarschuwd: dit is een fors stuk rots waarvoor je nauwgezet voorbereid moet zijn. Je vindt er enkele van de prachtigste wandelingen van Europa. Alle routes duren zeker twee dagen voor normale stervelingen, meer als je er ook echt van wilt genieten.

De meest uitdagende beklimming heet de Bamberg en is een ‘ijzeren weg’ waarvoor je stalen zenuwen nodig hebt. De Bamberg dwingt je langs een reeks uitdagende verticale bergwanden, smalle kloven en rotsvlaktes waar je helemaal blootgesteld bent aan de natuur, tot je uitkomt op een rotsachtig plateau. Breng een nacht door in de Aljazev Dom-hut in de Vrata-vallei en kijk ’s ochtends op naar de legendarische noordkant van de Triglav, een bijna verticale kilometer kalksteen. Voor de finale beklimming kun je slapen in de Planika-hut.

De Prag-route naar de Krederica-hut is makkelijker dan de Bamberg, maar ook daar heb je vaste handen nodig om de verticale delen op te klimmen – al is het allemaal beveiligd, zolang je maar correct gebruikmaakt van de stalen kabels. Triglav is – behalve tijdens de zomerse onweren –?zeer droog, dus breng voldoende water mee.

Als je de via ferrata niet ziet zitten, probeer dan de Krma-route, die start aan de Kovinarska Koca-hut en leidt naar de Krederica-hut, op 2.515 meter hoogte. Op de laatste kam kom je niet meer onder de via ferrata-kabels uit, maar dan is de top tenminste al in zicht.

Zelf plannen: Meer info vind je op de website van Triglav national park.

Een greep uit het kant-en-klare aanbod: Op Bookatrekking.com kun je een tweedaagse begeleide trektocht boeken voor 345 euro per persoon, overnachting, huur van een slaapzak en uitrusting voor de via ferrata inbegrepen. Dezelfde organisatie biedt ook een niet-begeleide formule aan om de Triglav te beklimmen, of trekkings in het nationaal park die technisch minder uitdagend zijn.

4. BOHEEMS PARADIJS:

van Turnov naar Jicin, Tsjechië

Tsjechië telt een aantal zeer fijne wandelroutes, maar geen ervan kan op tegen het prachtige labyrint van zandstenen rotstorens in het oosten, dat bekendstaat als het ‘Boheems Paradijs’. Al meteen vanaf het startpunt in Turnov voelt dit aan als een tocht door een trager, ouder Centraal-Europa. Verspreid over het landschap van bergen, weides en bossen liggen her en der dorpjes rond kastelen. Het pad brengt je naar het zuiden, waar je al snel eenzame rotstorens en natuurlijke grotten tegenkomt, die geleidelijk steeds grandiozer en dramatischer worden. Je zou bijna denken dat het gaat om de frivole folietjes van een of andere Oostenrijks-Hongaarse prins, maar deze rotsformaties zijn helemaal natuurlijk.

Bij Prachovske Skaly komt die geologische excentriciteit tot een hoogtepunt: een verbazingwekkende speeltuin van torens, kloven en trappen (hier hebben mensen wel iets mee te maken gehad) waar je moeilijk uitgeraakt – deels omdat je niet weg wilt, deels omdat het moeilijk is om je weg te vinden. Geen wonder dat filmploegen op zoek naar een fantasy-locatie hier vaak terechtkomen.

Je wandelt best van noord naar zuid, omdat je dan eindigt in Jicin, een imposante oude stad met een prachtig plein en een mooie markt. Ga je toch in de andere richting, dan kun je je route vlot verbinden met het E3-langeafstandspad.

Zelf plannen: Begin op visitczechrepublic.com

Een greep uit het kant-en-klare aanbod: De volledige tocht van Turnov naar Jicin kun je boeken via onfootholidays.co.uk, vanaf 675 pond (zo’n 775 euro) per persoon voor zes nachten, hotels, ontbijt en bagagetransfer inbegrepen.

Liever een dagtocht vanuit Praag? Prague Active biedt een wandeltocht aan in het Boheems Paradijs vanaf 89 euro per persoon, inclusief (Engelstalige) gids en vervoer vanuit Praag.

5. DE GRENS OPZOEKEN:

De GR10 en GR11 door de Pyreneeën,

in Frankrijk of Spanje

Als je bent opgewarmd op kortere tochten ben je misschien klaar voor de langere afstand. Daarvoor raad ik de GR10 aan, die de Pyreneeën in de lengte doorsnijdt en in totaal zo’n 900 km telt. Aan het eind van de 50 tot 60 dagen die je daarvoor nodig hebt, heb je het equivalent beklommen van meer dan vijf Everests (ongeveer 48.000 hoogtemeters). Ik heb een paar stukken ervan afgelegd en het is grandioos bergwandelterrein. In feite zijn er twee routes: aan de Franse kant van de grens loopt de GR10, ook bekend als Sentier des Pyrénées, en aan de Spaanse kant de GR11, de Senda Pirenaica.

In zijn geheel is de Franse kant een ietwat makkelijkere optie: op die route liggen meer berghutten, er zijn meer wandelaars en het pad gaat wat minder hoog. Aan beide kanten krijg je een spectaculair pad, met adembenemende uitzichten zoals de Añisclo Canyon en het Cirque du Gavarnie. Mensen die geen tijd hebben voor het hele traject, kunnen die twee hoogtepunten trouwens ook op een dagtocht zien. Je deelt het terrein met bijzondere diersoorten, zoals gemzen, marmotten en beren (de kans is heel klein dat je van die laatste een exemplaar te zien krijgt), plus een schitterende rijkdom aan vogels, zeker in het trekseizoen.

Houd er rekening mee dat beide routes hoger gaan dan 2.500 meter en dus mogelijk gesloten blijven tot eind juni of zelfs begin juli, en dat je in de zomer op je hoede moet zijn voor onweer, dat hier gevaarlijk kan zijn.

Zelf plannen:The Pyrenean Haute Route van Cicerone is een goede gids (ook in het Frans beschikbaar, niet in het Nederlands), en ook op de website Walking the Pyrenees van Steve Cracknell vind je informatie en inspiratie. Filosofischer maar ook aanstekelijk is het reisverslag Wandelen met Flora van Nick Meynen.

Een greep uit het kant-en-klare aanbod: SNP Natuurreizen biedt vanaf 986 euro overnachtingen en bagagevervoer aan voor een 8-daagse tocht aan de Spaanse kant, over de GR11. Je legt die af in eigen gezelschap, maar krijgt wel dagelijks een briefing en desgewenst ook hulp van een lokale gids.

6. VOOR GEVORDERDEN:

de Glocknerrunde, Oostenrijk

Soms ga je ergens naartoe om te stappen, zie je geen enkel dier onderweg, sluiten de wolken zich rond de bergen en kun je niet verder kijken dan tot waar je een wandelstok kunt gooien. Zo was het toen ik voor het eerst ging trekken in het nationaal park van Hohe Tauern in Oostenrijk. We hadden tegenslag met het weer en de dieren hielden zich verscholen, maar al de rest was magnifiek: het bos, de watervallen en de gezellige berghutten. De Glocknerrunde is een Alpenklassieker, een ruim 100 km lang traject dat de Grossglockner omsingelt, met 3.798 meter Oostenrijks hoogste berg. Je raakt met de trein tot in Zell am See, daar neem je bus 660 naar Kaprun en daar begint het traject, dat je in tegenwijzerzin aflegt. Met wat geluk zie je onderweg lammergieren, steenarenden en steenbokken – maar ook zonder dat geluk zul je je hart ophalen aan Oostenrijkse gerechten zoals Kaiserschmarrn (een soort pannenkoek die wordt geserveerd met pruimen- of appelcompote) en Käsespätzle (een pastagerecht met veel kaas) in berghutten als de Rudolfshütte (met een grote indoor klimmuur) of de Salmhütte (warm aanbevolen). Dit is een trektocht voor de zomer, maar zelfs dan nog kunnen sommige hogere stukken onbegaanbaar zijn, en dan zijn stappers aangewezen op lager gelegen alternatieve routes. Zeker geen beginnersniveau.

Zelf plannen: Op Nationalpark.at vind je het nodige over Hohe Tauern, en ook de weg naar een app die je door het gebied gidst. Op de website van het Oostenrijkse Alpenverein vind je ook een overzichtelijke Engelstalige brochure over de ‘Glockner trail’.





INPAKKEN EN WEGWEZEN

Gouden raad van de experts

MICK FOWLER is een bergbeklimmer die zich specialiseert in onbeklommen pieken en dan liefst het type waarvoor je eerst een lange trektocht moet afleggen.‘Ik neem altijd een bivakzak mee, handschoenen uit polartec en een extra paar kousen – niets is heerlijker dan een paar schone droge sokken bij het begin van een nieuwe dag. Als je door modder en sneeuw gaat stappen, zijn beenkappen onmisbaar, en ik merk dat trekkingstokken – je haat ze of koestert ze – mijn gewrichten beschermen. Om warm te blijven, is het essentieel dat je je in laagjes kleedt: onderlaag, daarop fleece en daarop een donsjas. De komst van waterproof donsjassen met een kap, zoals de Tephra van Berghaus, is voor mij een gamechanger geweest. Wat je rugzak betreft, neem er een die groot genoeg is en prop hem niet te vol, want dan verliest hij zijn vorm en wordt het oncomfortabel. Ik neem in het algemeen een rugzak van 65 liter. Gebruik spanriempjes om hem compacter te maken.’

KIRSTY PALLAS is berggids en instructeur met thuisbasis in Oban, Schotland, waar ze ook lid is van het reddingsteam.

‘Ik zou zeggen: gebruik nooit nieuw materiaal voor een meerdaagse tocht, want je wil zeker zijn dat alles goed past. Niets is erger dan een rugzak die op dag twee slecht begint te zitten. Ik neem altijd reserveveters mee en ducttape die ik rond mijn trekkingstokken wikkel – zo weet ik dat ik altijd iets kan doen aan een kapotte schoen, een scheur in een tent of zelfs een blaar. Ik gebruik een waterfilterfles om wegwerpflessen te vermijden. Om warm te blijven, hou ik vooral van de RI-lijn van Patagonia: gerecycleerde materialen en gezellig op winterse beklimmingen.’

Vertaling en bewerking: Shari Dedier en Dorien Knockaert

Foto’s: Getty images

© The Guardian

Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op 28 mei 2022. De prijzen van de reisorganisaties zijn geactualiseerd volgens de informatie op hun websites eind april 2023.

