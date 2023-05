Staking scenaristen: opnames ‘Stranger things’ gestaakt, prequel ‘Game of thrones’ in wachtkamer

Al meer dan een week staken de scenarioschrijvers in Hollywood. Dat heeft ook zijn gevolgen voor populaire series. De opnames voor reeksen als ‘The handmaid’s tale’ en ‘Stranger things’ liggen stil, aan de prequel van ‘Game of thrones’ wordt zelfs niet begonnen.

De schrijvers van The handmaid’s tale hadden al enkele episodes klaar voor het nieuwste seizoen, meldde schrijver en coproducer Yahlin Chang. De opnames zouden in de zomer beginnen, maar sinds de start van de staking bij de Writers Guild of America (WGA) op 2 mei werd er niets meer geschreven voor de serie.

Ook de makers van Stranger things ontsnappen niet aan de staking van de scenaristen, die de televisie- en filmsector in Hollywood plat legt. De opnames van het laatste seizoen liggen stil, en fans zullen langer moeten wachten op het eindresultaat.

Effect op het eindresultaat

De bedenkers van de serie, Matt en Ross Duffer, maakten op sociale media bekend dat heel wat medewerkers op de set ontbreken door de staking. De opnames zouden door kunnen gaan, maar dat zou het eindresultaat niet ten goede komen. ‘Er lag uiteraard een afgewerkt scenario op tafel, maar ook tijdens de opnames worden er nog talloze verbeteringen aangebracht’, leggen ze uit. ‘Ook op technisch vlak is het belangrijk dat alle mensen hun zegje kunnen doen. We hopen dat er met de vakbonden snel tot een overeenkomst kan gekomen worden, want momenteel is het voor ons over en uit.’

Game of thrones-auteur George R.R. Martin schreef in een blog dan weer dat de prequel van de successerie, A knight of the seven kingdoms: the hedge knight in de wachtkamer blijft zo lang de staking duurt. Producent Warner Bros wil nog geen datum kleven op de release. The hedge knight moest een van de paradepaardjes worden voor Max, de nieuwe naam van HBO Max.

Geen zicht op akkoord

De staking van vooral scriptschrijvers is vorige week dinsdag begonnen, nadat de WGA er niet in was geslaagd een akkoord te vinden met Hollywood-studio’s zoals Netflix Inc en Walt Disney Co over een betere verloning. Volgens de studio’s werd er daarbij een ‘genereus’ aanbod gedaan, maar dat volstond voor de vakbond dus niet.

Bij de laatste grote staking van de scenaristen, vijftien jaar geleden, duurde het conflict een viertal maanden. Ook nu is er geen uitzicht op een akkoord. Er staan voorlopig geen nieuwe gesprekken gepland tussen de schrijversbond en de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), de groep die onderhandelt namens de producerende studio’s.

‘Misschien nemen de leden van de AMPTP snel een redelijke houding aan en doen ze toegevingen’, hoopte George Martin. ‘Dan kan alles volgende week opgelost zijn, maar ik zou er mijn geld niet op verwedden. Anderzijds heb ik de WGA nooit zo verenigd gezien.’

Zelfs Joe Biden sprak zich uit over het conflict. ‘Ik hoop dat de schrijvers zo snel mogelijk een eerlijk voorstel krijgen’, reageerde de Amerikaanse president bij een de voorstelling van de film American born Chinese in het Witte Huis.

