Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) beantwoordt vandaag vragen in het dossier rond Bpost. Volg het hierboven live.

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) heeft vanochtend al laten weten dat de twee gedetacheerde experts op haar kabinet die de contacten met Bpost verzorgden maar die ook nog op de loonlijst van Bpost stonden, terugkeren naar het overheidsbedrijf. Ze wil een eind maken aan de detachering van medewerkers uit alle beursgenoteerde overheidsbedrijven.

‘Ik sta recht in mijn schoenen en ga me verdedigen tegen insinuaties die uit wraak gelekt zijn’, zegt De Sutter bij het binnenkomen. ‘Het is evident dat ik met de kennis van vandaag geen mensen van Bpost meer zou detacheren.’

De Sutter zegt zich ook vragen te stellen bij de nauwe relatie tussen Bpost en de PS. Op de vraag of ze het normaal vindt dat PS-voorzitter Paul Magnette vergadert in de kantoren bij Bpost’, antwoordt ze duidelijk: ‘Ik vind dat niet normaal. De voorzitster van de Raad van bestuur (Andrey Hanard, PS-etiket) komt volgende week. Ik stel me ook vragen bij die nauwe relatie.’

