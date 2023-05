Meerdere doden bij Israëlische luchtaanvallen in Gazastrook

Twaalf mensen, onder wie ook vrouwen en kinderen, zijn maandagnacht gedood bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid van het door de Palestijnse islamitische beweging Hamas gecontroleerde gebied.

Volgens het Israëlische leger zijn een Jihad-commandant van het noordelijke deel van de Gazastrook en twee andere hooggeplaatste leden van de Islamitische Jihad onder de doden.

In een reactie bevestigt de Islamitische Jihad de dood van verschillende leiders. De organisatie veroordeelt de aanval. Een aan de Islamitische Jihad-gelinkte website meldt dat de commandant in zijn woning zou zijn gedood. Volgens ingewijden zou ook zijn vrouw om het leven zijn gekomen.

Ooggetuigen meldden aan persbureau Reuters ontploffingen in Gaza-stad en het zuidelijker gelegen Rafah. Een journalist van het Franse persbureau AFP zag in Gaza de bovenste verdiepingen van een gebouw in brand staan na een raketinslag. Ambulances evacueerden slachtoffers. De aanvallen begonnen om 02.00 uur en duurden meerdere uren.

Vorige week waren er verschillende raketaanvallen over en weer tussen Gaza en Israël. De rakettenregen volgde op de dood van de Palestijnse gevangene Khader Adnan (45), die in hongerstaking was en in een Israëlische cel overleed. Adnan zat vast vanwege zijn positie bij de Palestijnse Islamitische Jihad.

