Experts op kabinet-De Sutter keren terug naar Bpost

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) laat weten dat ze een einde wil maken aan de detachering van medewerkers uit alle beursgenoteerde overheidsbedrijven.

‘Hoewel mijn experts en ik de deontologische code helemaal naleefden, wil ik dat elke twijfel hierover verdwijnt. Onterechte insinuaties maakten het functioneren van de bewuste medewerkers onmogelijk’, zegt De Sutter. ‘Daarom hebben we in wederzijds overleg besloten dat zij zullen terugkeren naar Bpost. Zo wil ik ze beschermen.’

De vicepremier maakt de beslissing bekend, net voordat ze in het Parlement aan de tand wordt gevoeld over de twee. Zij stonden in voor de dagelijkse contacten van het kabinet met het beursgenoteerde postbedrijf, maar waren op de loonlijst van Bpost blijven staan.

Minister De Sutter pleit er in De Morgen voor om een einde te maken aan de praktijk waarbij medewerkers uit een beursgenoteerd overheidsbedrijf ingeschakeld worden in kabinetten. ‘De regels hierover moeten aangepast worden wat mij betreft’, zegt De Sutter. Ze kijkt daarvoor naar een Koninklijk Besluit van 1999 dat de detachering van administratie en overheidsbedrijven naar kabinetten regelt. Dat KB moet volgens de minister een update krijgen, omdat de regels dateren van de tijd dat Bpost en Proximus nog niet beursgenoteerd waren.

Zeer helder

De Groen-politica benadrukt ook dat de bewuste Bpost-gedetacheerde op haar kabinet geen actieve rol heeft gespeeld in het overleg tussen de kabinetten over het krantencontract. ‘Een medewerker zonder Bpost-connectie was actief rond de krantenconcessie wanneer de verschillende kabinetten zich erover bogen. Hij werd alleen in de eerste vergaderingen hierover technisch ondersteund door de gedetacheerde Bpost-medewerkster’, zegt ze. ‘Het is dus zeer helder dat geen Bpost-gedetacheerde onderhandelde, laat staan meebesliste over het krantencontract. Dit wordt bevestigd door het bevoegde kabinet-Dermagne.’

Nog volgens de minister deed de medewerker die zich boog over het krantencontract binnen de interkabinettenwerkgroep zelfs een voorstel waaruit blijkt dat het kabinet-De Sutter voor het krantencontract net niet automatisch naar Bpost keek. De minister zou hebben voorgesteld om kleine spelers in de postsector tegemoet te komen door het krantencontract per provincie op te delen en niet nationaal toe te kennen.

Na een afkoelperiode, waarin ze noch voor het kabinet noch voor Bpost werken, kunnen de twee terugkeren naar het postbedrijf.

