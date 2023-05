Regen hele dag spelbreker

Dinsdag is het betrokken met aanhoudende regen. Op het einde van de dag wordt het in het uiterste westen droger met wat opklaringen, maar er kunnen ook nog buien ontstaan. De maxima schommelen tussen 13 en 16 graden, zo meldt het KMI.

Dinsdagavond trekt de regen weg naar Duitsland. Vanaf het westen krijgen we nog een aantal buien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Er blijft vrij veel bewolking aanwezig. De minima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 11 graden in Vlaanderen. De matige wind krimpt naar het zuidwesten en wordt aan zee soms vrij krachtig.

Woensdag is er veel bewolking met buien, die vooral in de namiddag feller kunnen worden en gepaard kunnen gaan met onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 10 graden in de hoge Ardennen en 15 graden in Laag- België. De wind waait matig uit zuidwest en wordt later matig tot soms vrij krachtig uit west.

Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het donderdag wisselend bewolkt met buien, lokaal met onweer. De maxima liggen tussen 12 graden op de Ardense hoogten en 16 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest.

Vrijdag verandert er weinig. In de voormiddag is het vaak droog. Nadien neemt de kans op onweersbuien geleidelijk toe.

De maxima liggen tussen 13 graden op de Ardense toppen en aan zee en 17 graden in de rest van Vlaanderen. De wind is meestal matig, aan zee soms vrij krachtig, uit het noorden.

Zaterdag krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De kans op buien neemt af. De maxima liggen in de meeste streken rond 17 of 18 graden, bij een matige noordenwind.

Zondag lijkt het gedurende een groot deel van de dag overwegend droog te blijven over het westen en het centrum van het land, terwijl de kans op buien aanwezig blijft over het oosten. De maxima liggen op de meeste plaatsen rond 17 of 18 graden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Maandag lijkt frissere en onstabiele lucht naar ons land te stromen, waardoor we wellicht wat regen of enkele buien krijgen. De maxima liggen in de buurt van 14 of 15 graden in het centrum.