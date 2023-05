Twitter gaat inactieve accounts verwijderen

Twitteraccounts die al enkele jaren inactief zijn, zullen worden verwijderd. Dat heeft Elon Musk maandag aangekondigd.

‘We verwijderen accounts die al jaren niet meer actief zijn, dus je zult waarschijnlijk je abonneebestand zien dalen’, waarschuwde de baas van het sociale netwerk in een tweet. Sinds hij het platform eind oktober voor 44 miljard dollar kocht, heeft de multimiljardair de activiteiten omgegooid, met massaontslagen, diverse provocaties en chaotische veranderingen.

Veel adverteerders hebben de site en de applicatie verlaten, en de nieuwe formule van betalende abonnementen,Twitter Blue, lijkt volgens veel analisten het verlies aan inkomsten bijlange niet te compenseren.

Maar de Tesla- en SpaceX-baas gaat verder op de ingeslagen weg, aangemoedigd door de feedback van zijn vele fans. ‘We werken hard om uw feed zo interessant mogelijk te maken (...) Hoe is het vandaag in vergelijking met zes maanden geleden?’ vroeg hij zondag in een poll.

Ongeveer 46 procent van de 1,5 miljoen stemmers antwoordde ‘beter’, en 38 procent ‘slechter’.

Volgens onderzoeksbureau Insider Intelligence zullen de inkomsten van Twitter dit jaar met 28 procent dalen omdat ‘adverteerders Musk niet vertrouwen’. In een interview met de BBC zei Elon Musk dat het bedrijf adverteerders zag terugkeren en ‘op het punt stond break-even te draaien’.

Lees ook