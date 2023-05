Brugge stelt museumkunstenaar aan

Na schrijfster Delphine Lecomte en slam­dich­ter Seckou Ouologuem stelt Musea Brugge nu illustrator Pieter Van Eenoge als museum­kunstenaar aan. Twee keer per maand zal hij kleurrijke en surrealistische tekeningen ­creëren. ‘Zijn werk zal een nieuwe, frisse dimensie toevoegen aan de rijke en gevarieerde collectie’, zegt Elviera Velghe, directeur Publiek en Tentoonstellingen. Illustraties van Van Eenoge, een Bruggeling, verschenen al in Humo, Vrij Nederland, The New York Times en The New Yorker. (gvds)