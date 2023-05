Het hart van een blauwe vinvis is zo groot als een personenwagen. Dat weet ik dankzij een van mijn lievelingsgedichten: ‘Balaenoptera’ van Joshua Bennett. De titel verwijst naar het geslacht van de vinvissenfamilie waartoe de ­blauwe vinvis behoort. Twee weetjes die zich op de ­cadans van poëzie voor eeuwig in mijn geheugen hebben genesteld. Het is informatie die nog nooit nuttig is gebleken.