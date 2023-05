Al 268 metissen klopten aan bij het Rijksarchief met vragen over hun afkomst. Zeven en straks acht onderzoekers pluizen 20 km aan archieven uit, om antwoorden te vinden. ‘Saai werk? Het is juist uitermate boeiend, én relevant.’

Het Algemeen Rijksarchief nummer 2, aan de Hopstraat in Brussel, is gevestigd in een oude papierfabriek. Vandaag staat ze opnieuw vol papier, maar dan netjes ­gerangschikt in dozen, die op verschuif­bare ...