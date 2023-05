Minstens zeven van de negen geschorste leerkrachten van de Hasseltse sportschool hebben maandag klacht ingediend bij de politie. Ze viseren de klokkenluiders, maar ook de algemeen directeur. De sportleraren spreken over schending van het briefgeheim, laster en eerroof.

Een maand geleden barstte de bom bij de GO! Next Sportschool in Hasselt. Geruggensteund door twee collega’s stapte een klokkenluider naar de directie met screenshots van berichten uit de besloten whatsappgroep ...