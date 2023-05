600 euro voor een nachtje Parijs? Niet als het van de Franse hoofdstad zelf afhangt. Met het oog op de Olym­pische Spelen van 2024 wil Parijs verhuur via Airbnb aan banden leggen.

Met naar schatting 15 miljoen ­bezoekers beloven de Olympische Spelen in Parijs een jackpot te worden voor eigenaars van een appartement in de Franse hoofdstad. In de krant Le Monde vertelt een Parisienne ...