Liechtenstein zet deur op kier voor bitcoin

Liechtenstein is van plan om bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel voor bepaalde overheidsdiensten. Dat heeft premier Daniel Risch, bevoegd voor Financiën, gezegd aan de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Over welke diensten het zou gaan, is voor­lopig onduidelijk.

Volgens het regeringsvoorstel zou de bitcoin dezelfde status krijgen als de Zwitserse frank, de officiële munteenheid van Liechtenstein. De Europese dwergstaat zou inkomende betalingen met de cryptomunt wel onmiddellijk ­inruilen voor franken, om geen ­risico’s met wisselkoersen te ­nemen, aldus Risch.

De premier zei ook dat Liechtenstein ervoor open staat om een deel van zijn financiële reserves in bitcoin te investeren, maar dat het daar nog te vroeg voor is. ‘Cryptoactiva zoals bitcoin zijn nog te risicovol’, zei hij. ‘Maar die inschatting kan veranderen.’

Liechtenstein is schuldenvrij, en heeft volgens Handelsblatt ­momenteel 2,2 miljard frank aan reserves in kas – zowat 2,5 keer de jaarlijkse begroting.

Daardoor wordt het het eerste Europese land dat bereid is op termijn bitcoins toe te laten. Zover als El Salvador gaat het echter niet. De president van dat Latijns-Amerikaanse land, Nayib Bukele, voerde twee jaar geleden de bitcoin in als wettig betaalmiddel. Het was het eerste land dat dit deed, en is dat voorlopig nog steeds.

