Politieke memoires of geen politieke memoires? ‘That’s the question’

Ijdelheid

Ex-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) kondigde afgelopen weekend aan dat hij straks niet meer op een lijst zal staan om verkozen te worden. Nee, na de verkiezingen van mei 2024 wil Verhofstadt zijn memoires schrijven. ‘Al zoek ik nog uit hoe’, lachte hij in De Tijd. ‘Want ik zou niet weten wat er elke maand gebeurd is, laat staan elke dag.’ Maar Verhofstadt wil er toch werk van maken, ‘zoals elke eerste minister dat doet’.

Ijdelheid (2)

Dat laatste klopt alleszins niet. Zo weigert ex-premier Herman Van Rompuy (75) nog altijd pertinent om zijn memoires te schrijven. De CD&V’er vindt het een oefening in ijdelheid. Twee jaar geleden kwam hij daar nog op terug in De Standaard. ‘Jean-Luc Dehaene zei mij altijd: “We zijn die memoires aan de geschiedenis verplicht.” Ik antwoordde dan: “Ik heb niet de indruk dat ik geschiedenis heb gemaakt.” Politici zijn altijd deel van een groter geheel en er komt evenveel onmacht bij kijken als macht. Maar de belangrijkste reden: ik voel er gewoon de nood niet toe.’

Intussen schreef Van Rompuy vorig jaar, samen met journalist Rik Van Cauwelaert, wel het boek Wie wij waren. Dat komt al wat in de buurt van memoires. ‘Mijn broer (CD&V-politicus Eric Van Rompuy, red.) wees me daarop, en misschien heeft hij gelijk. In de dynamiek met Rik heb ik me meer laten ontglippen dan de bedoeling was’, knipoogde Van Rompuy in De Tijd. Zijn broer Erik schreef trouwens wél al zijn memoires.

Ijdelheid (3)

Voor de rest hebben ze wellicht weinig raakvlakken, maar N-VA-voorzitter Bart De Wever deelt de visie van Van Rompuy over memoires. ‘Ik hou geen dagboeken bij en zal ook nooit memoires schrijven’, zei hij twee jaar geleden nog stellig in het Nieuwsblad. ‘Dikke turven om te zeggen hoe goed je wel bent geweest? Neen, dank u’, aldus De Wever.

Hij deed die uitspraken toen naar aanleiding van de veelbesproken Eén-documentaire BDW. Die reeks noemde De Wever dan wel weer een ‘een uniek tijdsdocument’. En op de vraag of hij ook naar zichzelf gekeken had? ‘In de reeks zeg ik dat ijdelheid een absolute noodzaak is om aan toppolitiek te doen. Dus ja, ik herbekijk ieder televisieoptreden van mezelf, soms zelfs meer dan één keer.’

Ijdelheid (4)

De Wever mag dan geen dagboeken bijhouden, zijn voorganger en voormalig N-VA-boegbeeld Geert Bourgeois doet dat wel. Hij kondigde een paar jaar geleden nog aan dat hij, net als Verhofstadt, afscheid neemt van de politiek na zijn laatste jaren als Europees Parlementslid. Bourgeois kreeg toen in de Krant van West-Vlaanderen de vraag of hij nog van plan is om memoires te schrijven. ‘Ook uitgeverijen stellen mij die vraag’, antwoordde Bourgeois toen. ‘Neen, ik weet het nog niet. Ik heb een enorm groot archief, maar ik zou niet weten waar te beginnen. We zien wel. Laat me eerst nog maar hard werken in het Europees Parlement.’ Memoires of geen memoires? Dat blijft de vraag.

