Wim Kayzer, de interviewer met het ooglapje, is overleden

Wim Kayzer, bekend van zijn urenlange interviews, werd 76.

Zijn gespreksrondes met schrijvers, filosofen, kunstenaars en wetenschappers waren legen­darisch. Uren namen de ­interviews van de Nederlandse ­tv-maker Wim Kayzer in ­beslag. Hij realiseerde bij de VPRO cultprogramma’s als Nauwgezet en wanhopig (in 1989, met Gabriel García Márquez, Jorge Semprún, György Konrád en ­George Steiner), Een schitterend ongeluk (1993, met wetenschappers als Oliver Sacks) en Van de schoonheid en de troost (in 2000, met onder anderen Martha Nussbaum en J.M. Coetzee). Kayzer droeg toen een ooglapje, als gevolg van een beschadigde oog­zenuw. De serie draaide rond de vraag wat het leven de moeite waard maakt – een mantra in zijn interviews. Daarna publiceerde hij romans als De waarnemer (2004) en De laatste ­tafel (2014). Kayzer werd 76.

