Familie van man die overleed bij vechtpartij in Zaventem roept op tot kalmte

De familie van de 22-jarige jongeman die vrijdag om het leven kwam bij een gevecht nabij het station van Zaventem, vraagt om geen wraak te nemen voor het incident. Daarmee reageren de nabestaanden op oproepen om zijn dood te wreken.

Vrijdag belandde een man 22 in Zaventem na een vechtpartij onder een trein. Na het overlijden van de jongeman ‘roepen bepaalde jongeren op om zijn tragische dood te wreken’, klinkt het in een bericht van de familie van de man die op de Facebookgroep Ge zijt van Zaventem als ge ... ‘Wij, de familie en nauwe vrienden, wensen en steunen geen enkele wraakactie, in geen enkel geval. Wij roepen op tot kalmte en vrede zodat we kunnen rouwen.’

De oproep is een reactie op online berichten waarin werd opgeroepen tot wraakacties, na het incident in het station vrijdagmiddag. Een ruzie tussen twee leerlingen van een school in de buurt zou aan de basis liggen van het gevecht.

De jongeren raakten vrijdag slaags met elkaar, waarna drie mensen op de treinsporen belandden. Bij de vechtpartij liet een man van 22 het leven, een 16-jarige jongeman uit Brussel raakte zwaargewond. De derde persoon, die tijdig weg raakten van de sporen, is nog niet geïdentificeerd.

Drie jongeren werden zondag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor doodslag op de man van 22 en opzettelijke slagen en verwondingen op de jongen van 16. Het gaat om een 19-jarige man uit Anderlecht, een 22-jarige uit Sint-Agatha-Berchem en een 20-jarige uit Etterbeek.

