Michael Matthews snelste in sprint bergop, Evenepoel loopt extra seconde uit op Roglic in derde rit Giro

Michael Matthews heeft de derde etappe in de Ronde van Italië op zijn naam gezet. De Australiër van Team Jayco AlUla toonde zich na een lastige finale de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton.

Hoe kwam de zege tot stand?

In een sprint dus. Mads Pedersen (Trek - Segafredo) had de laatste kilometer nog drie ploegmakkers voor zich, maar uiteindelijk anticipeerde Michael Matthews (Team Jayco - AlUla) gevat. Voor de 32-jarige Matthews was het de eerste zege van het seizoen.

Het peloton werd door elkaar geschud op de twee heuvels die het laatste koersuur op de dagorde stonden. We kregen een finale van 36 kilometer lang. Jayco-Allula regelde het tempo op de eerste col van derde categorie. De Italiaanse kampioen reed zo hard de klim op dat na Jonathan Milan ook verrassend Alberto Bettiol en Magnus Cort na nog geen twee kilometer klimmen de rol losten. Op de tweede beklimming moest ook Alessandro Covi al afhaken. Ineos-Grenadiers schoof naar voren en loste ook Mads Pedersen de laatste meters van de klim, maar in de afdaling kwam de groep van de ex-wereldkampioen opnieuw aansluiten.

Het voorspel was voor Alexander Konyshev en Veljko Stojnic die een koppeltijdrit. De tandem van Team Corratec-Selle Italia ontsnapte al meteen na de start en kreeg ook de kans om na dertig kilometer een maximale voorsprong van 6’34” uit te bouwen, maar daarna begonnen ze in het peloton ook aan hun werkdag. Op 40 km van de finish, bij het begin van de eerste klim van derde categorie, had het koppel nog een voorgift van 1’44”, maar op de Valico dei Laghi di Monticchio smolt de voorsprong als sneeuw voor de zon. Op 37,6 km ging Stojnic alleen voorin verder, maar op 36 km van het einde werd de Serviër voorbijgesneld. 177 km lang reed hij voorop.

Wat deden de favorieten?

Remco Evenepoel won de bonificatiespurt op 10 km van de streep in Rapolla. De leider was sneller dan Primoz Roglic en telt daardoor één seconde meer voorsprong. De maglia rosa in deze Giro pakte in de afdaling van de laatste klim van de dag de koers in handen, maar ook Jumbo-Visma kwam de laatste twintig kilometer voorin rijden.

Filippo Ganna werd in de bergen uit het klassement gereden. João Almeida (derde in het klassement) kreeg een aanrijding met de Canadees Derek Gee (Israel-Premier Tech) en moest na een mechanisch probleem de laatste 15 km achtervolgen, samen met Brandon McNulty die hem mende. De Amerikaan liet zich de laatste negen kilometer lossen, zodat hij wegviel uit de top tien, maar hij had zijn Portugese kopman in de kopgroep teruggebracht.

Wat deden de andere Belgen?

Pieter Serry (Soudal – Quick-Step) was een van de drie renners die vielen in de natte afdaling van de Croce. Dat was minder nieuws voor Remco Evenepoel. Wat verder was ook Ilan Van Wilder na een klein incident in de afdaling op achtervolgen aangewezen.

Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) joeg het tempo op de tweede beklimming van de dag het tempo omhoog en daarmee kieperde hij bijvoorbeeld Mads Pedersen overboord. De Ninovieter pakte op La Croce nog twee punten voor de bergtrui mee.

Uitslag rit 3

1. Michael Matthews (Team Jayco - AlUla) 5:01:41

2. Mads Pedersen (Trek - Segafredo) z.t.

3. Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck)

4. Vincenzo Albanese (EOLO - Kometa Cycling Team)

5. Stefano Oldani (Alpecin - Deceuninck)

6. Sven Erik Bystrøm (Intermarché - Circus - Wanty)

7. Primož Roglic (Jumbo - Visma)

8. Simone Velasco (Astana - Qazaqstan Team)

9. Toms Skujinš (Trek - Segafredo)

10. Andrea Vendrame (AG2R - Citroën Team)

Klassementen na rit 3

Roze trui: Remco Evenepoel (Bel)

Paarse trui: Kaden Groves (Aus)

Blauwe trui: Thibaut Pinot (Fra)

Witte trui: Remco Evenepoel (Bel)