Sidi Larbi Cherkaoui krijgt Ultima voor algemene verdienste

De Antwerpse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui (47) krijgt de Ultima voor algemene culturele verdienste.

Sidi Larbi Cherkaoui is weer een beeldje rijker in zijn al goed­gevulde prijzenkast. Hij krijgt de Ultima-carrièreprijs, goed voor 20.000 euro. De jury looft zijn ‘grensverleggende oeuvre en unieke taal die culturen, stijlen en ­geschiedenissen’ verbindt.

Sinds hij op zijn vijftiende ­begon te dansen in tv- en variétéshows, werkte Cherkaoui zich in geen tijd naar de top. In 2010 richtte hij in Antwerpen zijn gezelschap Eastman op, waarmee hij wereldwijd toert. Als artistiek directeur maakte hij van Opera Ballet Vlaanderen een 21ste-eeuws balletgezelschap, dat zowel hedendaags werk van Akram Khan en Sharon Eyal danst als klassiekers van Pina Bausch.

Bij het grote publiek is Cher­kaoui vooral bekend van zijn ­samenwerkingen met popsterren Beyoncé, Lady Gaga en Alanis ­Morissette. Als choreograaf stond hij ook mee op de set van film­makers Lukas Dhont (Girl) en Adil El Arbi en Bilall Fallah (Rebel). ­Vorig jaar ruilde Cherkaoui Opera Ballet Vlaanderen in voor het Ballet du Grand Théâtre de Genève, maar zijn werk blijft in ons land te zien.