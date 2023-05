Voor het eerst sinds 7 juli 2014 staat David Goffin (32) niet meer in de top honderd van de ATP-ranking. Zijn uitschakeling in Aix-en-Provence zet hem twaalf plaatsen achteruit, naar nummer 107. Wat betekent die vrije val voor zijn toekomst?

In het challengertoernooi van Aix-en-Provence had Goffin minstens de finale moeten halen om in de top honderd te blijven, maar ondanks een degelijke prestatie redde hij het afgelopen zaterdag in de halve ...