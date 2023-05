Franse schrijver Philippe Sollers overleden

De Franse romancier, essayist en criticus Philippe Sollers is op 86-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 en 70 gold hij als een boegbeeld van de intellectuele scene in Parijs. Hij schreef meer dan dertig prozaboeken na zijn debuut Une curieuse solitude (1958), een psychologische ­roman. Als vanzelf vond hij aansluiting bij de literaire avant-garde van de nouveau roman, met Le parc als een van de uitschieters. Het boek kreeg de Prix Médicis in 1961 en werd onlangs opnieuw in het Nederlands vertaald bij uitgeverij Vleugels.

Sollers richtte twee spraak­makende literaire tijdschriften op: Tel Quel, dat tot 1982 bestond en de harde lijn van het Franse structuralisme volgde, en L’infini, waarvan hij de enige redacteur was.

Philippe Sollers was gehuwd met de filosofe Julia Kristeva. Hij gold als een toonbeeld van eruditie, maar bescheidenheid was niet zijn sterkte. Geregeld werden ook zijn vrouwonvriendelijke uitlatingen op de korrel genomen. Zo zette zijn jongere collega Laurent ­Binet hem in De zevende functie van taal te kijk als een soort schertsfiguur en erotomaan.