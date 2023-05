NMBS zet trend van minder stipte treinen voort

De stiptheid van de treinen lag ook in april, net als in de eerste drie maanden van 2023, lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoorwegbeheerder Infrabel.

Van de binnenlandse reizigerstreinen kwam in april 88,6 procent op tijd of met een vertraging van maximaal 6 minuten aan in Brussel of het eindstation. In april 2022 was dat nog 90,5 procent. Als ook de afgeschafte treinen worden meegerekend – dat waren 3.274 treinen in april – dan zakt de stiptheid naar 85,9 procent. Dat betekent dat een op de zeven treinen in april vertraagd of afgeschaft was.

Het incident met de grootste impact op het treinverkeer was een brand nabij de sporen van het station Brussel-Centraal op 11 april. Een defecte handdroger in de toiletruimtes op verdieping -1 van het station zorgde voor rookontwikkeling in de tunnel tussen Brussel-Zuid en Brussel-Centraal. Uit veiligheidsoverwegingen werd al het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid een tijd lang onderbroken. Dat leidde tot ruim 9.800 minuten vertraging en 236 afgeschafte treinen.

