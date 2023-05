Een toxische relatie met Dracula

In Renfield, een horrorkomedie die een superheldenfilm wil zijn, zet Nicolas Cage zijn tanden in de rol van Dracula.

Renfield In de bioscoop

Van: Chris McKay

Met: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina (93 min.)

Al meer dan honderd jaar zoekt Renfield slachtoffers voor zijn veeleisende baas ­Dracula. De gekwelde assistent gaat gebukt onder de ­onmenselijke werkdruk en krijgt last van zijn geweten. In een praatgroep voor slachtoffers van narcisten vindt hij zielsverwanten. ­Gewapend met inspirational quotes, zelfhulpboeken en ­insecten probeert hij zijn toxische werkrelatie te beëindigen. De horrorkomedie Renfield vertrekt vanuit een ­geweldig idee, maar dat levert nog geen sterke film op.

Nicholas Hoult vertolkt het hoofdpersonage, maar het is Nicolas Cage die de show steelt als de beruchte bloedzuiger. De Hollywoodvedette heeft iets met vampiers. Zo heeft hij zijn kenmerkende larger-than-life ­acteerstijl deels gebaseerd op de Duitse expressionistische vampierenfilm Nosferatu (1922). En in Vampire’s kiss (1989) speelde hij een literair agent die denkt dat hij een vampier is. Toen al ging hij tot het uiterste voor een rol, hij at zelfs twee levende kakkerlakken op.

In Renfield is Hoult de ­insectenvreter, al had de X-Men-ster meer geluk dan ­Cage: hij kreeg snoepwormen geserveerd. De beestjes maken het hulpje van Dracula supersterk, en stellen hem in staat tegenstanders met één vuistslag te onthoofden. Zijn weg naar vrijheid is bezaaid met lijken. De lichaamsdelen en ­-sappen vliegen in het rond. Renfields bovennatuurlijke kracht is meteen ook de zwakte van de film. Het lijkt alsof regisseur Chris McKay, vooral bekend van de Legofilms, niet kon kiezen of hij nu een horrorkomedie, een superhelden- of een actiefilm wilde maken.

Toch is er best veel plezier aan Renfield te beleven. De oneliners zijn soms zo scherp als vampiertanden en de knipogen naar Draculaklassiekers zullen liefhebbers van het genre bekoren. Maar hier zat een betere film in.

