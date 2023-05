Messi terug op training bij PSG

Lionel Messi is maandag op training verschenen bij de Franse competitieleider Paris Saint-Germain. Dat maakte de club bekend.

De schorsing van Messi vanwege een tripje zonder toelating naar Saudi-Arabië is daardoor na zes dagen reeds afgelopen. Vorige week dinsdag had de club een disciplinaire procedure geopend tegen de speler. De Argentijn werd voor meerdere dagen geschorst en mocht tijdens die periode ook niet trainen en spelen. Voorts ontving hij tijdens de schorsing ook geen loon. Heel wat media opperden meteen dat het om een schorsing van twee weken ging, maar dat bleek dus niet te kloppen.

Vrijdag bood de Argentijnse wereldkampioen in een video op Instagram zijn excuses aan voor de reis naar Saudi-Arabië, na de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Lorient. ‘Ik dacht dat we zoals altijd een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd’, zei Messi in zijn videoboodschap. ‘Ik had een reis naar Saudi-Arabië georganiseerd en kon die niet meer annuleren. Ik had eerder al eens moeten afzeggen. Ik verontschuldig me bij de club en mijn PSG-ploegmaats en wacht de beslissing van de club af.’

Toch dicht bij vertrek

Uiteindelijk miste Messi alleen de competitiewedstrijd van zondag tegen Troyes, die PSG met 1-3 won. Zaterdag volgt de thuiswedstrijd tegen Ajaccio. Nadien volgen duels tegen Auxerre, Straatsburg en Clermont, vooraleer het seizoen is afgelopen. Dat worden waarschijnlijk de laatste wedstrijden van Messi in het Parijse shirt. Zijn contract in de Franse hoofdstad loopt eind juni af en een verlenging zit er niet meteen aan te komen. Volgens bronnen bij persbureau AFP staat hij nog steeds dichter bij een vertrek, dan bij een verlengd verblijf in het Parc des Princes.

